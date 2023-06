SEN. PATTON (AUT) * AUTONOMIE SPECIALI: « APPROVATI EMENDAMENTI, A TUTELA DEGLI STRUMENTI FORMATIVI AL REDDITO DELLE PROVINCE DI TRENTO E BOLZANO »

20.00 - giovedì 22 giugno 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

“Nel decreto-lavoro siamo riusciti a far approvare alcuni importanti emendamenti a tutela degli strumenti formativi e di integrazione al reddito delle Province autonome, nonché per il rafforzamento della prevenzione sugli incidenti nei luoghi di lavoro.” Così in una nota il senatore trentino del Gruppo per le Autonomie, Pietro Patton.

“Grazie a questi emendamenti, gli abitanti delle Province di Trento e di Bolzano potranno scegliere se aderire al nuovo assegno d’inclusione o agli strumenti provinciali di integrazione al reddito e di contrasto alla povertà. Allo stesso tempo le Province potranno continuare a sviluppare servizi autonomi per la formazione e il lavoro, senza cioè dover giocoforza aderire al nuovo percorso che il decreto delinea per i precettori dell’assegno d’inclusione che prende il posto del Reddito di Cittadinanza.

L’altro emendamento accolto riguarda l’aumento nelle due province autonome del personale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro per potenziare le attività di polizia giudiziaria in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro”, ha concluso il senatore Patton.