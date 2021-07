SEN. DE BERTOLDI (FDI) * DL RECOVERY: « CONTRARI AD ENNESIMA FIDUCIA, I PRESIDENTI DELLE CAMERE INTERPELLINO MATTARELLA »

Dl Recovery. De Bertoldi (FdI): contrari ad ennesima fiducia. I presidenti delle Camere interpellino Mattarella.

“Vorremmo poter dire di essere stanchi per aver esaminato a fondo questo decreto, magari con lavori notturni ed interminabili in Commissione, ed invece ci troviamo a dover dare, ancora una volta, il nostro voto contrario all’ennesima fiducia di questa strampalata maggioranza che prosegue imperterrita sulla strada del non rispetto verso la carta Costituzionale e sull’ abuso della decretazione d’urgenza” così il senatore di Fratelli d’Italia Andrea de Bertoldi, segretario della Commissione Finanze durante la dichiarazione di voto in Aula sul dl Recovery.

“Anche il richiamo del Presidente Mattarella nelle scorse ore è chiaro: basta con i decreti “raccattatutto”. Mi auguro che anche la Presidente Casellati voglia far sentire la sua voce, dato che il Senato è ormai emarginato dalle decisioni di questa Nazione. Ci sarebbe bisogno, piuttosto, di più semplificazione ovunque, non solo nel PNNR, per appalti, sanità ed infrastrutture.” E conclude “Ringrazio il presidente d’Alfonso per aver accolto la nostra richiesta ai presidenti delle Camere affinché, nella tutela della Costituzione, si rivolgano al Presidente della Repubblica per porre fine a questa grave consuetudine antidemocratica” conclude il senatore de Bertoldi.