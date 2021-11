SEN. CONZATTI (IV) * VIOLENZA SULLE DONNE: « APPROVATO DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI IL PIANO STRATEGICO NAZIONALE, QUESTA È FERMEZZA ISTITUZIONALE »

16:41 - 18/11/2021

“Oggi è una giornata storica per il contrasto alla violenza domestica e di genere. È stato infatti approvato in Consiglio dei ministri il Piano strategico nazionale sulla violenza maschile sulle donne. E per la prima volta in Italia il Piano verrà finanziato in modo strutturale: in questo modo si potranno programmare gli interventi anche medio e lungo termine.

È finalmente un impegno integrato a combattere la violenza. Viene inoltre messo nero su bianco che la violenza è responsabilità maschile e che proprio sugli uomini bisogna intervenire, con punizioni severe, e prima ancora con una prevenzione capillare e con programmi di rieducazione dei maltrattanti.

Tutto questo vuole dire fermezza istituzionale. Un lavoro della Ministra per le Pari opportunità Elena Bonetti e di tutta la comunità di Italia Viva.” Così Donatella Conzatti, Segretaria della Commissione d’inchiesta sul femminicidio e su ogni forma di violenza domestica e di genere.