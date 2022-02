SEN. CONZATTI (IV) * SENATO – COMMISSIONE FEMMINICIDIO: « APPROVATA ALL’UNANIMITÀ LA RELAZIONE SUGLI UOMINI MALTRATTANTI, UN PASSO AVANTI PIONIERISTICO »

12:05 - 16/02/2022

“Necessario regolamentare e potenziare anche il lavoro dei Centri per la rieducazione degli uomini autori di violenza. Un passo avanti pionieristico”. Così la Senatrice Donatella Conzatti, Segretaria della Commissione sul Femminicidio del Senato e co-Relatrice della Relazione uomini maltrattanti in Commissione Femminicidio del Senato, approvata oggi.

“Oggi in Italia è stato compiuto un passo importante nella tutela e la protezione delle donne vittime di violenza. È stata infatti approvata all’unanimità in Commissione femminicidio del Senato la Relazione sugli uomini maltrattanti”.

Così la Senatrice Donatella Conzatti, Segretaria della Commissione sul Femminicidio del Senato e co-relatrice della Relazione, davvero soddisfatta per un lavoro di approfondimento della durata di circa due anni che la Commissione ha svolto attraverso l’ascolto di esperti che operano nella prevenzione e la raccolta di materiale di pratiche e normative nazionali e internazionali.

“Lavorare su chi commette violenza è fondamentale per prevenire escalation e recidive – prosegue la senatrice Conzatti – e per questo serve regolamentare e potenziare il lavoro dei Centri per la rieducazione degli uomini autori di violenza”. Ringrazio la co-relatrice Alessandra Maiorino, la presidente Valeria Valente e i consulenti Arturo Sica, Emanuele Corn e Andrea Bernetti e tutti i membri della Commissione, per il voto unanime. Un grande lavoro di squadra che ha portato a un risultato che non posso che definire storico. Un passo avanti pionieristico nella direzione della Convenzione di Istanbul”.

A questo si aggiunge il lavoro che Italia Viva sta portando avanti sul tema: dai provvedimenti in Commissione giustizia del Senato, riguardanti le norme per l’invio degli autori di violenza ai Centri da parte del Questore e del Giudice, al Fondo di 9 milioni creato con emendamento alla Legge di Bilancio per il 2022 e già trasformato in un bando per il potenziamento dei Centri della Ministra Bonetti.

“La violenza sulle donne si combatte in modo integrato – ribadisce Conzatti -. Per aiutare e tutelare le donne sono fondamentali il lavoro di prevenzione, quello di protezione con i Centri antiviolenza e le politiche come il reddito di libertà. Ma non basta. La svolta, per scongiurare violenze e femminicidi, è lavorare anche sulla rieducazione degli uomini violenti. L’obiettivo è salvare vite, con un approccio culturale nuovo che finalmente sta prendendo forma”.

La relazione sarà ora discussa anche in Aula del Senato per permettere a tutti i Senatori e le Senatrici di approfondire anche questo aspetto del contrasto alla violenza di genere.

Didascalia foto: Da sx Alessandra Maiorino (Relatrice e componente Comm Femminicidio) Donatella Conzatti (Relatrice e Segretaria Comm Femminicidio ) Valeria Valente (Presidente Comm Femminicidio )

Sen. Donatella Conzatti