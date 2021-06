SEN. CONZATTI (IV) * SCOMPARSA FRANCESCA FERRARI: « UNA DONNA CHE METTEVA GLI ULTIMI AL PRIMO POSTO, HA SPESO TUTTA LA SUA VITA AL SERVIZIO DEGLI ALTRI »

“Una donna che metteva gli ultimi al primo posto e che ha speso tutta la sua vita a servizio degli altri, dei più bisognosi” così la Senatrice di Italia Viva Donatella Conzatti ricorda Francesca Ferrari scomparsa ieri improvvisamente.

“Una perdita che ci ha lasciati tutti affranti, ma di lei rimarranno gli importanti progetti che ha voluto realizzare sul nostro territorio dall’associazione “Famiglia di tossicodipendenti”, alla “Cooperativa Sfera“ e, non da ultimo, “Trentino solidale”. Testimonianze preziose, concrete del suo impegno sociale e civile per il nostro Trentino per le nostre persone” conclude la Conzatti