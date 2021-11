SEN. CONZATTI (IV) * PNRR – REPLICA AD ASSESSORE SPINELLI: « MEGLIO TARDI CHE MAI LA TASK FORCE TRENTINA, MA NON BASTA »

Senatrice Conzatti: “PNRR, meglio tardi che mai la task force trentina. Ma non basta”.

Cosi la senatrice Donatella Conzatti sul dipartimento che si occuperà dei progetti da finanziare con il PNRR: “Bene assessore Spinelli avanti con la task force sul PNRR. Alla Giunta PAT, dopo 6 mesi dal deposito del Governo del PNRR, si può solo dire ‘meglio tardi che mai’ anche se sarebbe stato ‘meglio prima che dopo’ perchè molte Regioni, molti sistemi sono già partiti. Un’autonomia che insegue è un’ossimoro intollerabile.

Il PNRR è un treno che passa velocissimo e dal 2026 non ripasserà più. Non si amministra un Comune nè si governa senza aver compreso il PNRR, senza considerare che il 40% degli investimenti sarà gestito dagli enti locali e che per la maggior parte di essi ci sarà un bando di gara.

Alle gare ci si deve preparare per tempo.

Bene la nomina di Cristina Pretto e Laura Pedron al coordinamento della nuova struttura. Ricordo che ieri i Grandi del G20, Erdogan compreso, hanno assunto un impegno formale per l’empowerment femminile e la parità di genere. Le potestà dell’autonomia non possono essere utilizzate per percorrere la storia contromano, e questo vuole anche dire: tenere la doppia preferenza di genere”.

Senatrice Conzatti