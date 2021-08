SEN. CONZATTI (IV) * PIEVE TESINO: « LA LEZIONE DI DE GASPERI NON È MAI STATA COSÌ ATTUALE, C’È UNA SOCIETÀ DA FAR TORNARE COESA »

“La lezione di De Gasperi non è mai stata così attuale. L’Italia va ricostruita. Non ci sono le macerie del dopoguerra ma c’è un’economia da far rinascere. C’è una società da far tornare coesa.

E per farlo lo Stato da solo non basta.

Intanto perché nessuno si salva da solo: serve l’Europa e il multilateralismo.

E poi, come diceva De Gasperi “l’unica formula possibile per salvare il Paese è quella della solidarietà, del senso morale, della coscienza civica al di sopra degli odi di fazione, dell’egoismo di classe”

Sottolinea la senatrice di Italia Viva Donatella Conzatti in occasione delle XVIII edizione della Lectio dal titolo “ Tra Stato e mercato, le comunità. Ispirazioni degasperiane” che si è tenuta oggi a Pieve Tesino.