SEN. CONZATTI (IV) * PARITÀ: « È TEMPO CHE L’UGUAGLIANZA TRA DONNE E UOMINI VENGA APPLICATA ANCHE IN TEMA DI COGNOME AI FIGLI »

Conzatti (IV) “L’uguaglianza tra donne e uomini ci sarà anche in tema di cognome ai figli”. Donne e uomini sono uguali, lo dice la nostra Costituzione.

Ma i retaggi di una società patriarcale sono ovunque. Uno tra i più invadenti è il cognome paterno che viene dato ai nostri figli. Lo scorso febbraio anche la Corte Costituzionale aveva evidenziato quanto questa situazione fosse ormai non solo anacronistica ma incostituzionale.

È giunta quindi l’ora che il Parlamento batta un colpo chiaro e di questo sono convinte tutte le Senatrici dell’Intergruppo parità” così la senatrice di Italia Viva Donatella Conzatti, Segretaria della Commissione sul femminicidio.

“E’ tempo che l’uguaglianza tra donne e uomini venga applicata anche in tema di cognome ai figli.” Chiude Conzatti intervenendo al convegno organizzato in Senato dalla Rete per la Parità.