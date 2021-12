SEN. CONZATTI (IV) * LEGGE DI BILANCIO: « STANZIATI 19 MLN PER IL CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE, DI CUI 9 MLN PER IL RECUPERO DI UOMINI MALTRATTANTI »

17:06 - 30/12/2021

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

19 MLN PER IL CONTRASTO VIOLENZA DI GENERE DI CUI 9 MLN PER RECUPERO UOMINI MALTRATTANTI.

“Dopo un intenso lavoro che ha visto coinvolto tutto il Gruppo di Italia Viva al Senato sono davvero soddisfatta di aver portato a casa un risultato importante: far stanziare nella Legge di Bilancio 9 milioni sul 2022 per il contrasto alla violenza di genere con particolare riferimento agli interventi previsti dalla Convenzione di Istanbul sulla rieducazione degli uomini autori di violenza” spiega Donatella Conzatti segretaria commissione bilancio di palazzo Madama.

“Oltre a 1 mln, che avevo fatto stanziare con un emendamento al Decreto Agosto e che è già a regime, si aggiungono 5 mln al Fondo per le pari opportunità destinati ai progetti per il recupero di uomini maltrattanti.

Inoltre 1 milione viene stanziato per l’accreditamento e la diffusione sul territorio nazionale dei Centri di rieducazione per uomini autori di violenza che vanno ad operare in sinergia con la rete dei servizi socio-sanitari già presenti sul territorio e con le Forze dell’ordine e la Magistratura. Un ulteriore milione, invece, va alle attività di monitoraggio e raccolta dati da parte delle Istituzioni per garantire che le modalità di lavoro di tali Centri siano uniformi su tutto il territorio.

2 mln, sempre per il 2022, sono infine destinati ai Centri che operano con gli istituti penitenziari attraverso bandi promossi dal Ministero della giustizia ed ai sensi dell’art. 13bis dell’Ordinamento penitenziario così come modificato dal Codice Rosso, che come noto non aveva stanziato risorse a corredo della norma. Quello raggiunto è un risultato importante che aggiunge un tassello alla strategia integrata di contrasto alla violenza contro le donne. Lo considero come un punto di partenza perché il fenomeno è grave e strutturale e necessita di ulteriore lavoro di rete e ulteriori risorse per essere affrontato con efficacia.

Ulteriori importanti risorse sono state destinate a potenziare i servizi già esistenti: più 5 milioni per i centri antiviolenza e più 5 milioni per il reddito di libertà. Italia Viva è da sempre in prima linea nel contrasto alla violenza sulle donne e nella promozione della parità di genere” conclude la senatrice di Italia Viva Donatella Conzatti.