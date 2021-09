SEN. CONZATTI (IV) * GIORNATA NAZIONALE VEICOLO D’EPOCA: « UN’OCCASIONE PER POTERE AMMIRARE SPLENDIDE AUTO NELLE NOSTRE PIAZZE, MOBILITÀ OGGI DEVE FARE RIMA CON SOSTENIBILITÀ »

Giornata nazionale del veicolo d’epoca. Donatella Conzatti: “Mobilità oggi deve fare rima con sostenibilità”.

“La ‘Giornata nazionale del veicolo d’epoca’ organizzata dall’ASI e dalla Scuderia Trentina Storica, è l’occasione per poter ammirare splendide auto d’epoca nelle nostre piazze. E’ un privilegio concedersi un viaggio nella storia e nella bellezza. Ritengo che oggi, più che mai, sia necessario studiare degli itinerari suggestivi e adatti allo svolgimento di raduni e percorsi per i veicoli d’epoca valorizzandone il più possibile tutte le potenzialità ma in modo sostenibile” spiega la senatrice di Italia Viva Donatella Conzatti.

“Mobilità oggi deve fare rima con sostenibilità. La storia e l’evoluzione della mobilità così ben descritta dalla rassegna fotografica al S.A.S.S. ci racconta, inoltre, l’importanza di una sostenibilità consapevole, maturata negli anni, che ci ha restituito la vivibilità del centro storico di Trento, rendendolo più attrattivo per chi ci vive, per chi lo ammira da turista, per chi percorre le vie dello shopping” conclude la senatrice Conzatti.