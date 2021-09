SEN. CONZATTI (IV) * GIORNATA AUTONOMIA: “ IL TRENTINO AGGANCI LE OPPORTUNITÀ EUROPEE, CON PNRR E NEXT GENERATION “

“Siamo alla giornata dell’autonomia 2021 e proprio per rendere omaggio alla nostra storia non è giusto usare giri di parole. Il messaggio deve essere di allarme. L’autonomia trentina si salva se recupera radici e buona amministrazione. L’autonomia si salva però anche se vede e schiva entrambi i grandi rischi: populismo da un lato e passatismo dall’altro lato.

E vive se aggancia la grande opportunità data dalla somma di Europa con Conferenza sul futuro dell’Europa, Italia con Pnrr e Next generation. L’autonomia non è localismo ma relazioni nazionali, europee ed internazionali. L’augurio che faccio a tutti i trentini è di ricostruire l’autonomia partendo dai sogni, dai bisogni, dal coraggio dei più giovani. Perché, oggi festeggiare l’autonomia, vuol dire proprio ricostruirla e sincronizzarla all’evoluzione già partita in molti territori vicini”. Così la senatrice trentina Donatella Conzatti di Italia viva in occasione della festa dell’autonomia che si celebra oggi in tutto il Trentino Alto Adige.

Sen. Donatella Conzatti – Italia viva