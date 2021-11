SEN. CONZATTI (IV) * FEMMINICIDIO: « ANCHE ALLA PROVINCIA DI TRENTO VENGONO ASSEGNATI 50 MILA EURO, ORA NON CI SONO PIÙ SCUSE PER NON FINANZIARE IL PROGETTO “CAMBIAMENTI“ »

“Grazie all’emendamento al Decreto Agosto che ho voluto per costituire il Fondo e grazie al primo bando creato ad hoc dal Dipartimento per le pari opportunità guidato dalla Ministra Elena Bonetti, sono stati approvati i progetti per il finanziamento di Centri di rieducazione per uomini autori di violenza. Anche alla Provincia autonoma di Trento vengono assegnati 50.000 euro ed ora non ci sono più scuse per non finanziare il progetto CambiaMenti.

CambiaMenti è stato uno dei primi percorsi in Italia in attuazione alle linee di intervento integrato previste dalla Convenzione di Istanbul, ratificate dall’Italia nel 2013. Poi lo stop della coppia Fugatti- Segnana, malamente giustificato da una interpretazione della Corte dei Conti. Ora il Governo fuga ogni dubbio, indica la strada e assegna le risorse. Vediamo se anche la PAT si rimette in cammino.”, così la Senatrice Donatella Conzatti (IV) segretaria della Commissione sul femminicidio e le violenze di genere.