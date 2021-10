SEN. CONZATTI (IV) * DL CRISI D’IMPRESA: « LA COMPOSIZIONE NEGOZIATA SI BASA SU UNA MATURAZIONE DELL’IMPRENDITORE, IN GRADO DI AUTOVALUTARSI »

Dl crisi d’impresa, Conzatti (IV) un’altra svolta del Governo Draghi. “Sul Dl crisi d’impresa il nostro giudizio è tecnicamente positivo non solo perché innova gli strumenti di risoluzione della crisi per adattarli alle esigenze post pandemiche e si prepara a recepire i principi della Direttiva UE 1023/2019, ma perché finalmente ribadisce come le competenze professionali giuridiche, aziendali, bancarie e di mediazione siano indispensabili per un sistema produttivo sano e capace di trainare il Paese” spiega la senatrice Donatella Conzatti, segretaria Commissione bilancio durante la dichiarazione di voto in Senato sul Dl d’Impresa.

“L’aspetto più interessante è il chiaro e forte messaggio politico che pone l’accento sul valore dell’intrapresa e sulla centralità delle competenze professionali.

La composizione negoziata della crisi pone per prima cosa il tema del ruolo insostituibile del sistema produttivo per creare lavoro e avviare quella crescita strutturale tanto attesa. Il ritorno in bonis è una priorità. Il successo della composizione negoziata si basa su una maturazione dell’imprenditore in grado di autovalutarsi e sul ruolo centrale delle competenze. Un’altra svolta del Governo Draghi”, conclude la senatrice di Italia Viva.