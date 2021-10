SEN. CONZATTI (IV) * CONCESSIONE A22: « BATTAGLIA PARLAMENTARE NON FACILE, GLI INTERVENTI TALVOLTA NON COMPETENTI DEI TERRITORI HANNO ALLONTANATO IL RISULTATO »

Approvato da parte della commissione trasporti e ambiente della Camera l’emendamento al decreto infrastrutture che riguarda la concessione A22 ed è un importante passo verso il risultato. Risultato che il Trentino attende dal 2014.

Ma attenzione. Il plauso per questo obiettivo va a chi realmente ha lavorato in questa direzione ovvero i manager della società e i partiti, come Italia Viva e PD, che hanno presentato emendamenti, dialogato a tutti i livelli. Ringrazio in particolare Italia Viva che mi ha supportata in ogni singola battaglia in questi ultimi tre anni per difendere A22. Una battaglia parlamentare non facile visti gli interventi talvolta non completamente competenti dei territori che hanno allontanato il risultato atteso.

È importante che la stampa trentina dia conto di tale complessità così come fa la stampa nazionale, evidenziando che nessun risultato sarebbe stato possibile senza il costante lavoro parlamentare di alcune forze politiche”, così la senatrice di Italia Viva Donatella Conzatti segretaria Commissione Bilancio di Palazzo Madama .