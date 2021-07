SEN. CONZATTI (ITALIA VIVA) * OSPEDALE DI TRENTO: « SCOMPARSA SARA PEDRI, BENE CHE IL MINISTRO SPERANZA ABBIA INVIATO GLI ISPETTORI MINISTERIALI AL REPARTO DI GINECOLOGIA ED OSTETRICIA »

“Bene che il Ministro Speranza abbia inviato gli ispettori ministeriali al reparto di ginecologia ed ostetricia dell’ospedale di Trento. Dopo la Commissione interna voluta dall’APSS è un ulteriore passo per fare luce su quanto successo alla ginecologa Sara Pedri.

Credo che proprio le eccellenze in campo sanitario, quale è sempre stato l’Ospedale di Trento, non possano permettersi ombre, prassi organizzative meno che corrette e scrupoloso rispetto della sicurezza sui luoghi di lavoro e dello stress correlato. Continueró in parlamento a lavorare perché la legge sul mobbing venga approvata, ne va della qualità del lavoro e della dignità delle persone” così la senatrice Donatella Conzatti di Italia Viva.