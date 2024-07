SEN. BIANCOFIORE (NOI MODERATI) * REPLICA A ON. CATTOI E SEN. TESTOR (LEGA) * ORSI TRENTINO? “IO E BRAMBILLA AMBASCIATRICI? MAGARI…”

16.03 - sabato 27 luglio 2024

Orsi Trentino, Biancofiore: spiace che Testor e Cattoi parlino ignorando contenuto mia interrogazione. Ambasciatrici orso? Magari!

“Dispiace che le mie colleghe e amiche parlamentari mi attacchino imbeccate da coloro che non conoscono il confronto delle idee, ignorando completamente il contenuto della mia interrogazione al Ministro dell’Ambiente Pichetto Fratin.

Se non si limitassero a leggere i titoli dei giornali, avrebbero capito che la domanda sottoposta dalla sottoscritta chiede come mai, nonostante le comunicazioni degli esperti in tempi antecedenti alle plurime aggressioni, qualcuno tra Ispra e dirigenti della Provincia autonoma, non abbia dato seguito alle misure consigliate dai nostri veterinari esperti, veterinari trentini per intenderci, per la gestione dei plantigradi, quali appunto la sterilizzazione che eviterebbe proprio la riproduzione alla quale le colleghe fanno riferimento.

Ricordo infatti che le aggressioni, sino ad oggi, sono state da parte di orse con i piccoli al seguito e se queste fossero state sterilizzate a partire dal 2021 come raccomandato dagli esperti dei plantigradi, peraltro con costi molto contenuti rispetto a quelli impiegati annualmente per la gestione di un problema che non viene risolto, Andrea potrebbe essere ancora tra noi e altri escursionisti avrebbero evitato di essere aggrediti.

Che la situazione sia insostenibile per le nostre valli è proprio ciò che mi ha spinto ad interrogare il ministro competente per procedere verso soluzioni definitive che non prevedano però spargimento di sangue, se non in casi estremi. Magari qualcuno nominasse me o Michela Brambilla ambasciatrici per l’orso, sono anni che chiedo un commissario ad hoc ed un tavolo tecnico con la Provincia, ma la riposta è sempre e solo “copemoli” tutti, come nel far west.

Allora faccio anche io una proposta provocatoria: imbraccino le colleghe e Fugatti direttamente il fucile, guardando bene negli occhi le orse con i loro cuccioli al seguito mentre lo fanno, perché è troppo facile commissionare ad altri senza prendersi la responsabilità della coscienza di togliere la vita ad un essere vivente. Per fortuna mi risulta che il ministro Pichetto Fratin abbia chiesto ad Ispra un piano risolutorio che spero prenda in considerazione la verità scientifica che in altri posti come l’Abruzzo o i grandi parchi americani si sono tramutate in oro o si lascia alle associazioni di portare via gli orsi come prospettato.

Se l’unica indicazione della Provincia sarà sempre e solo l’ordinanza di abbattimento, significa che l’unica cosa che interessa non è la sicurezza di cittadini, turisti, agricoltura, ma la speculazione elettorale e non può che dispiacere.” Così la Senatrice Michaela Biancofiore, Presidente del Gruppo Civici d’Italia – Noi Moderati – MAIE.