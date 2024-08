SEN. BIANCOFIORE: MIGRANTI: «ANCHE PER LA SINISTRA TEDESCA L’ACCOGLIENZA INDISCRIMINATA NON È LA STRADA PER L’INTEGRAZIONE»

20.40 - martedì 27 agosto 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

“L’immigrazione clandestina e l’accoglienza indiscriminata non rappresentano la strada maestra per l’integrazione. Lo abbiamo sostenuto da sempre e, oggi, anche la Germania del socialdemocratico Scholz , cioè della sinistra sottolineo, si rende conto che qualcosa in questo sistema non funziona.

È assurdo, che pur di attaccare il Governo Meloni, solo la sinistra italiana non capisca i rischi, anche in termini di sicurezza interna, connessi a una politica buonista che, in alcuni casi, sostiene indirettamente i trafficanti di essere umani e il terrorismo islamico.

Non temiamo né le loro accuse né le ritorsioni delle Ong: continueremo a sostenere una migrazione legale, in un determinato perimetro di regole”.

Così la senatrice Michaela Biancofiore, Presidente del Gruppo Civici d’Italia, NM, MAIE.