SEN. BIANCOFIORE * DL AGRICOLTURA: “BENE APPROVAZIONE IN COMMISSIONE EMENDAMENTO SU PROROGA TEA”

18.38 - martedì 2 luglio 2024

“Bene l’approvazione in Commissione dell’emendamento al DL Agricoltura sulla proroga di un anno per la sperimentazione delle Tecniche di evoluzione assistita. Grazie alle TEA, infatti, si potranno avere delle produzioni con un più alto livello di qualità e la proroga eviterà il blocco delle semine, in considerazione del fatto che i tempi per la formazione della nuova Commissione europea, e dunque della ripresa dell’attività del Parlamento europeo, non garantirebbero l’approvazione del regolamento ad hoc nei tempi previsti, cioè entro fine anno. Dopo l’emendamento sul caporalato per garantire una maggiore sicurezza sui luoghi di lavoro, continuiamo a lavorare per un’agricoltura che sia all’avanguardia, innovativa, sicura.

Con questi strumenti vogliamo tutelare il Made in Italy agroalimentare, le imprese, i lavoratori e assicurare ai cittadini, con azioni mirate e atti concrete, dei prodotti di elevata qualità anche contrastando i cambiamenti climatici e garantendo, così, l’approvvigionamento alimentare. Con il Decreto Agricoltura proposto dal ministro Lollobrigida, al quale va il nostro plauso per aver reso centrale nel dibattito l’asset primario della nostra Nazione, vogliamo dare risposte concrete a un comporto nevralgico guardando a un modello di sviluppo diverso da quello che ci volevano imporre, assicurando sostenibilità economica e ambientale”.

Così la senatrice Michaela Biancofiore, presidente di Civici d’Italia, NM, MAIE e membro della 9ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare.