SEN. BIANCOFIORE (CVI) * TRENTINO – SCOMPARSA CAV MARIANO VOLANI: «GENIALE E VISIONARIO, PIONIERE INSIEME A BERLUSCONI DELLE TV PRIVATE»

12.58 - sabato 16 novembre 2024

Biancofiore-CvI- Cordoglio: Commossa per la scomparsa del Cav. Mariano Volani, pioniere insieme a Berlusconi delle Tv private.

Sono davvero commossa innanzi alla notizia della scomparsa a Rovereto, dell’amico Mariano Volani, cavaliere del lavoro che ha dato lustro al Trentino nel mondo e pioniere insieme a Berlusconi delle Tv Private. Geniale e visionario, a lui si deve la fondazione di una delle prime tv private italiane, TVA- televisione delle Alpi guidata da Giancarlo Innocenzi, sulla quale noi bambini degli anni ‘70 abbiamo scoperto i primi cartoni animati a colori e ci siamo approcciati alle news indipendenti.

Personalmente perdo un amico che ha condiviso con me il mio percorso lungo politico politico in Forza Italia e che non si sottraeva mai ad un consiglio, prezioso e mai banale, come affatto banale è stata la sua esistenza che lascia un segno profondo nella storia del nostro Paese e del Trentino Alto Adige in particolare. Così la Sen. Michaela Biancofiore, senatrice di Rovereto e Capogruppo Civici d’Italia, Noi Moderati, UDC, Coraggio Italia, Maie