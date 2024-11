SEN. BIANCOFIORE (CIVICI D’ITALIA) * VIOLENZA DONNE: «COUNT DOWN DRAMMATICO, EDUCARE PER PREVENIRE»

15.03 - lunedì 25 novembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

“Un count down drammatico. È quello dei femminicidi, che nel 2024 registra 99 donne uccise e migliaia di casi di abusi e un aumento esponenziale delle denunce. Numeri agghiaccianti che raccontano crudeltà e brutalità della violenza contro le donne, che nonostante tutti gli sforzi legislativi , dal codice rosso al testo unico elaborato dalla commissione femminicidi grazie all’opera propulsiva della Presidente Martina Semenzato, della società attiva nel suo complesso, non si riesce a debellare. Li chiamano femminicidi della disperazione, dell’ ignoranza o di coppia, ma non esistono identikit definiti di chi abusa, umilia, tortura non solo fisicamente ma soprattutto psicologicamente.

Sono tante nauseabonde variabili di uno stesso tragico e drammatico fenomeno che, non solo oggi, nella giornata internazionale contro la violenza sulle donne, abbiamo il dovere di raccontare per spiegare e prevenire un crescendo di simili situazioni emergenziali. Grazie al Governo Meloni sono stati aumentati, anzi di fatto raddoppiate le risorse per i Centri antiviolenza e le Case rifugio. Facilitato l’accesso a strumenti di sostegno come il reddito di inclusione, di libertà, crediti agevolati: perché l’indipendenza economica diventa fondamentale in un percorso di denuncia, per far sentire le donne meno sole, dimostrando loro che lo Stato c’è.

E se da un lato aumentano le chiamate al numero 1522, istantanea di un fenomeno che non conosce rallentamenti, dall’altro questa crescita è sintomo del fatto che le donne non hanno più paura di denunciare, grazie anche alla commovente opera del papà della povera Giulia Cecchettin.”Educare per prevenire e non ci sono scuse” devono essere le parole chiave di questa lotta costante e quotidiana che istituzioni, insegnanti, genitori, forze dell’ordine e società civile in generale, devono diffondere incessantemente. C’è ancora moltissimo, troppo da fare”Così la senatrice Michaela Biancofiore, presidente del gruppo Civici d’Italia e componente della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio.