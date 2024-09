SEN. BIANCOFIORE (CI) * SCUOLA: «RISPETTO ANIMALI, BENE VALDITARA-FRASSINETTI SU LINEE GUIDA EDUCAZIONE CIVICA»

14.39 - mercoledì 11 settembre 2024

“Finalmente anche il mondo della scuola apre le sue porte all’importanza del rispetto degli animali. Le nuove Linee Guida per l’Educazione Civica, infatti, rappresentano un passo in avanti e di civiltà. Una novità importante, promossa dal Ministri Valditara e in particolare dal Sottosegretario Paola Frassinetti, ai quali va il mio plauso e il mio ringraziamento. Che lo sviluppo economico debba avvenire anche considerando le specie animali è un nuovo punto fondante di una cultura civica e per una società che non può più negare l’importanza degli animali.

In un mondo nel quale abbiamo assistito alla brutalità nei confronti di cani o gatti, favorire la tutela degli animali, analizzare i principi comuni di responsabilità e tutela si tradurrebbe in campagne di sensibilizzazione che potrebbero far diminuire anche simili casi di violenza. Sono da sempre dalla parte degli animali, favorevole ad inasprire le pene nei confronti di chi li maltratta e li uccide.

Allo stesso tempo, auspico che presto anche in Italia si possa sdoganare la presenza dei nostri amici a quattro zampe negli uffici, non solo in occasioni particolari o giornate a loro dedicate, e continuerò a lavorare affinché possano essere inseriti nello stato di famiglia. Per questo non posso che apprezzare queste linee guida, che potranno rappresentare un momento di svolta nel lavoro di sensibilizzazione verso il rapporto benefico tra uomo e animale”. Così la senatrice Michaela Biancofiore, presidente del gruppo Civica d’Italia, NM, MAIE.