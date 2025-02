SEN. BIANCOFIORE (C’I) * FORZA ITALIA: “BENE TOSI COMMISSARIO IN TRENTINO OTTIMA SCELTA TAJANI, NE BENEFICERÀ TUTTO IL CDX”

13.29 - venerdì 7 febbraio 2025

FI. BIANCOFIORE (C’I): BENE TOSI COMMISSARIO IN TRENTINO OTTIMA SCELTA TAJANI. NE BENEFICERÀ TUTTO CDX.

“Le capacità politico-organizzative territoriali di Flavio Tosi e la sua visione politica sono note e saranno la garanzia per rinnovare la credibilità e rilanciare in Trentino Alto Adige, il partito nel quale ho militato e creduto per 28 anni e le cui sorti mi stanno sempre a cuore.

La decisione del segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, di nominare l’europarlamentare Tosi commissario regionale di FI per tutto il Trentino-Alto Adige e per la Provincia di Trento è quindi un’ottima scelta, cui plaudo e alla quale va il mio apprezzamento. Era un dispiacere, infatti, assistere alla completa inattività del partito fondante del centrodestra che porta nel simbolo il prestigioso nome di Silvio Berlusconi e che con me nel 2006 raggiunse percentuali storiche.

L’obiettivo di un radicamento sui territori, di presenza mediatica e di attuazione di idee e programmi del partito è necessario per tutta la coalizione, per essere pronti alle prossime sfide elettorali: senza Forza Italia non c’è centro destra . A Tosi i miei più sinceri auguri di buon lavoro e di accurate verifiche della storia di Fi e delle relative risorse umane, affinché eviti operazioni di puro potere che non fanno mai crescere i partiti”.

Così la senatrice Michaela Biancofiore, presidente del gruppo Civici d’Italia, NM, UDC, MAIE.