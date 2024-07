SEN. BIANCOFIORE * ALTO ADIGE – CONTROLLO TERRITORIO: «COMPLIMENTI AL QUESTORE SARTORI, PER LE INIZIATIVE DI SICUREZZA ATTUATE»

16.34 - martedì 9 luglio 2024

Alto Adige, Biancofiore: Complimenti Questore Sartori per le iniziative sicurezza attuate

“Il mio più totale appoggio al Questore Sartori per le iniziative di sicurezza attuate e attese da molto tempo. A pochi mesi dal suo insediamento ha già saputo dare una svolta concreta alla sicurezza della nostra Provincia che da troppo tempo è sottoposta a continui crimini che minano il benessere e la tranquillità degli altoatesini. Da membro della commissione femminicidi mi congratulo anche per la notizia che lo stalker seriale di Bolzano è stato inseguito e arrestato, con un’azione di prevenzione che deve essere d’esempio.

Inoltre, dopo le proteste per le continue violenze in città, il Questore ha firmato l’ordinanza che, grazie a “strade sicure”, garantisce un ampio presidio del territorio da parte delle forze dell’ordine e maggiore collaborazione tra i militari e i titolari delle attività di Bolzano e Merano considerate in zone a rischio. Queste capacità e sensibilità istituzionali del Questore rassicurano politica e cittadini. È questa la strada giusta.” Lo dichiara la Senatrice Michaela Biancofiore, Presidente del Gruppo parlamentare del Senato Civici d’Italia – Noi Moderati – MAIE.

Sen. Michaela Biancofiore

Gruppo Civici d’Italia – Noi Moderati – MAIE