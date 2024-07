SEN. BIANCOFIORE * AGGRESSIONE ORSO DRO – TRENTINO: «FUGATTI FÈRMATI, SI PROCEDA CON LA STERILIZZAZIONE»

11.54 - giovedì 18 luglio 2024

Aggressione orso Dro, Biancofiore: Maurizio fermati, l’orsa protegge i cuccioli, procedere con sterilizzazione. “Maurizio fermati, abbi cuore l’orsa ha i cuccioli. Se JJ4 fosse stata sterilizzata prima dei cuccioli nati nel 2020 come suggerito dai veterinari provinciali a seguito della prima aggressione, Andrea Papi sarebbe ancora vivo. È infatti scientificamente provato, come fa trasparire anche il veterinario De Guelmi, che le orse attaccano l’uomo solo se avvertono una possibile minaccia per i cuccioli, da parte degli uomini ma ancor più da parte di altri simili. Radiocontrollate i plantigradi individuando le femmine e facendole sterilizzare presso il Bioparco di Roma è la strada maestra per proteggere l’incolumità degli uomini ed evitare uno spargimento di sangue, lato sensu che non fa onore alla nostra terra. Il problema esiste, è serissimo e non è colpa di Fugatti se vi è stata una folle gestione in passato del progetto Life Ursus, ma l’abbattimento non puó essere la sola strada che, oltre ad essere straziante, rinfocola nuove polemiche costanti: è necessaria estrema cautela, non scegliere la via più facile e cruenta ma invitare anche i turisti a non avventurarsi senza consapevolezza tra le nostre montagne, che sono state ben mappate.

Non si fanno saltare le cime perché a volte, molte volte, cagionano morti – mutatis mutandis, è la stessa cosa. Condivido col Presidente Fugatti che bisogna dotare immediatamente le persone dello spray anti orso come accade nei grandi parchi americani senza conseguenze per i turisti e mi attiverò personalmente presso il Ministero dell’Interno affinché arrivi al più presto il benestare alla libera dotazione. Vi sono molte misure che si possono prendere e l’abbattimento dovrebbe essere l’ultimo: in Abruzzo l’orso è un valore aggiunto e la superflua uccisione di Amarena è stato un dolore per tutta la comunità. Togliere la vita ad un essere vivente, ad un mammifero poi, non è mai umanamente tollerabile specie innanzi alle tante violenze che si stanno avvicendando nei confronti degli animali stigmatizzate dalle stesse istituzioni e innanzi a tre cuccioli che l’orsa, come ogni madre ha l’istinto di difendere.” Lo dichiara la Senatrice Michaela Biancofiore, Presidente del gruppo del Senato Civici di’Italia – Noi Moderati – MAIE ed eletta nel collegio di Rovereto.

