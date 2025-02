SEGUGIO.IT * PARCO CIRCOLANTE: «IMMATRICOLAZIONI AUTO IN CALO, NEGLI ULTIMI 5 ANNI I VEICOLI CON 15 ANNI D’ETÀ AUMENTATI DELL’80%»

07.53 - martedì 25 febbraio 2025



SEGUGIO.IT: RISPARMIARE PIÙ DI 2.000€ SULL’RC AUTO È POSSIBILE SOSTITUENDO UNA VECCHIA AUTO CON UNA NUOVA.

Continua il trend negativo delle immatricolazioni auto in Italia: il parco circolante è sempre più vecchio e i veicoli con oltre 15 anni d’età sono aumentati dell’80% negli ultimi 5 anni

Guidare un’auto vecchia comporta maggiori costi sull’RC Auto: l’analisi di Segugio.it mostra come, scegliendo un’auto “nuova” rispetto ad una “vecchia”, un consumatore partendo dalla classe 14 può risparmiare oltre 2.000€ sull’RC Auto.

Negli ultimi 10 anni le immatricolazioni auto in Italia registrano una forte tendenza negativa che porta il parco circolante auto ad un invecchiamento costante (Tabella 1).

Il declino delle immatricolazioni si traduce in un’età media del parco auto che aumenta, con un incremento del 10% solo negli ultimi 5 anni, arrivando a quasi 11 anni. Preoccupante l’incremento di auto con oltre 15 anni di età che hanno registrato circa il raddoppio nella propria diffusione (+80%), con un veicolo “datato” ogni tre presente nel parco circolante (Tabella 2).

Dai dati del 2024 dell’Osservatorio elaborato da Segugio Assicurazioni – il portale leader nel mercato italiano della comparazione tramite internet di prodotti assicurativi, utilities e prodotti di credito – si nota che (tabella 3):

• assicurare un’autovettura con meno di 5 anni di età comporta mediamente un risparmio annuo rispetto ad un’autovettura con oltre 15 anni di età.

• All’aumentare della classe Bonus-Malus del contraente corrisponde un incremento del costo medio dell’RC auto, che si traduce in un maggior risparmio annuo per i veicoli con meno di 5 anni di età, che va dai 48€ della classe 1 ai 209€ della classe 14.

Segugio.it ha quindi svolto un’analisi volta a determinare il possibile risparmio in funzione della classe Bonus-Malus di partenza del consumatore, ipotizzando l’assenza di sinistri nel corso degli anni e la stabilità dei premi attuali. Il risparmio in 10 anni sarebbe di oltre 2.000 € per un consumatore che parte dalla classe 14 (Tabella 4).

“Assicurare un’auto vecchia costa di più a causa della minor sicurezza ed affidabilità del mezzo rispetto alle nuove autovetture – commenta Emanuele Anzaghi, Vicepresidente di Segugio.it.:“Nella valutazione finanziaria della sostituzione dell’auto, i consumatori dovrebbero quindi considerareanche i potenziali risparmi conseguibili sull’RC auto”.