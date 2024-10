SEGNANA (LEGA) * PUNTI NASCITA: «OSPEDALE CLES (TN), IMPORTANTI GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DA PARTE DELLA GIUNTA FUGATTI»

17.31 - giovedì 31 ottobre 2024

SEGNANA: “PUNTI NASCITA, SERVIZI STRATEGICI E SICURI. OSPEDALE DI CLES? IMPORTANTI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DA PARTE DELLA GIUNTA FUGATTI”

Esternalizzazione del personale dei punti nascita e interventi di riqualificazione dell’Ospedale di Cles. “E’ ampiamente nota – e rimane coerente con quanto da sempre dichiarato – la posizione del gruppo consiliare Lega Trentino per Fugatti Presidente a sostegno del mantenimento dei punti nascita periferici. I servizi di prossimità hanno una funzione strategica all’interno della rete dei servizi ospedalieri – come confermato dal parere favorevole ai punti nascita del Comitato Percorso Nascita nazionale – poiché in grado di garantire una presa in carico di qualità delle future mamme, con un adeguato percorso di accompagnamento durante la gravidanza e capaci di contrastare lo spopolamento delle nostre valli, fenomeno che necessita di un contenimento.” – così la consigliera provinciale Stefania Segnana, in merito all’attuale dibattito riguardante l’esternalizzazione del servizio delle U.O. di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale di Cles e Cavalese.

“Posto che il tema della sicurezza rimane un presupposto imprescindibile per l’erogazione di qualsiasi servizio, pur con la consapevolezza delle criticità nel reperimento del personale, appoggiamo la decisione dell’assessore Tonina e dell’Azienda sanitaria di ricorrere alla sottoscrizione dell’accordo con la cooperativa emiliana Novamedica, che metterà a disposizione professionisti, consentendo così al punto nascita di rimanere attivo.

Con riferimento alla polemica emersa nei giorni scorsi sulla stampa che invita a ridestinare le risorse impiegate per i punti nascita all’Ospedale Valli del Noce di Cles, mi preme ricordare che nei cinque anni scorsi l’attenzione della Giunta Fugatti sul nosocomio noneso è stata ragguardevole.

Nel 2019 è stato avviato un vero e proprio processo di riqualificazione strutturale, con interventi di riorganizzazione dei reparti, di ammodernamento tecnologico, informatico e con l’introduzione di innovazioni cliniche per l’avanzamento della qualità e degli esiti delle cure – tra cui la ripresa dell’attività di chirurgia ginecologica – e per il miglioramento della qualità dei servizi erogati. Operazioni di riorganizzazione ospedaliera che sono state accolte con grande favore anche dal personale, che ha evidenziato come la nuova disposizione dei reparti sia più funzionale ed efficiente.

Fino a sei anni fa, infatti, i reparti chirurgici erano ubicati su un piano diverso rispetto al blocco operatorio; l’U.O. di Medicina era suddivisa in due reparti, uno al primo e l’altro al secondo piano; il reparto di pediatria era localizzato al terzo piano mentre il reparto di ostetricia e ginecologia al secondo, e così via.

Tra il 2019 e il 2023 sono stati altresì realizzati nuovi spazi, tra cui un ambulatorio per il triage di pazienti barellati e nuovi ambulatori ortopedici nel Pronto soccorso, una sala operatoria per emergenze ostetriche, limitrofa alle sale parto nel reparto di ostetricia-ginecologia, solo per citarne alcuni.

In conclusione, rammento che quanto citato è stato portato a termine evitando la chiusura dei reparti, i quali non hanno mai interrotto del tutto le attività. A mio avviso, l’operato della Giunta Fugatti è stato proficuo, svolto in un’ottica di difesa del sistema della medicina decentrata – quindi di attenzione ai territori – e, parallelamente, di rafforzamento, di miglioramento della qualità dei servizi e delle strutture già a disposizione” – ha concluso la consigliera della Lega.

Consigliera provinciale Stefania Segnana

Gruppo consiliare Lega Trentino per Fugatti Presidente