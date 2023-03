“SCUOLA EUROPEA FORMAZIONE POLITICA“ * “MIGRANTS AND MIGRATIONS“: « È IL TEMA DELLA SECONDA SESSIONE FORMATIVA CHE SI TERRÀ A TRENTO – MUSEO DIOCESANO TRIDENTINO (10-12/3) »

13.27 - giovedì 9 marzo 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

A Trento gli universitari cattolici d’Europa per parlare di migranti e migrazioni. “Migrants and Migrations: how the communities change” è il tema della seconda sessione formativa della Scuola Europea di Formazione alla Politica (Sefap) in programma a Trento dal 10 al 12 marzo 2023. L’iniziativa, promossa dalla Fondazione Fuci, vedrà la partecipazione di decine di universitari cattolici d’Europa.

Lo scorso anno a Firenze, nella prima edizione, una platea di oltre 100 studenti cattolici provenienti da 10 diversi Stati europei ha elaborato e sottoscritto il Manifesto degli universitari cattolici europei per un’Europa più unita, più vicina alla sua gente, più fedele ai suoi valori. “Il Manifesto è un programma di contenuti che come giovani europei ci siamo impegnati ad approfondire al fine di elaborare azioni concrete” affermano i coordinatori europei della Sefap, Grazia Maria Guerriero, Andrea Di Gangi e Lorenzo Cattaneo.

“Quest’anno abbiamo scelto di studiare le migrazioni e nei mesi scorsi – spiegano gli organizzatori – abbiamo approfondito il fenomeno da un punto di vista storico-filosofico, dal punto di vista giuridico e da quello esperienziale. Nella sessione di Trento vogliamo fermarci a guardare agli uomini e le donne che scelgono di emigrare ma anche alle comunità che perdono tessere importanti e quelle che le acquisiscono”.

I lavori prenderanno il via venerdì 10 marzo alle ore 17 nella Sala Arazzi del Museo Diocesano Tridentino. Alla Cerimonia d’apertura porteranno i saluti istituzionali il dott. Franco Ianeselli, Sindaco di Trento, e il prof. Michele Nicoletti, Presidente della Fondazione Fuci. A seguire, dopo il saluto dei coordinatori della Sefap, è previsto un momento di commemorazione di Antonio Megalizzi cui seguirà la Prolusione affidata all’On. Prof.ssa Marina Berlinghieri.

La giornata di sabato prevede un panel moderato da Vincenzo Passerini a cui prenderanno parte il parlamentare croato Davor Ivo Stier, il prof. Gino Mazzoli e l’on. prof. Leoluca Orlando.

Al panel seguirà un dibattito strutturato in cui, con tutti i presenti, si cercherà di trasformare le idee emerse sul fenomeno in azioni concrete dibattendo anche sui contenuti de “La Carta di Palermo” del 2015.

Il programma della tre giorni prevede, inoltre, una Lectio magistralis del prof. Nicoletti e una Lectio divina tenuta da mons. Lauro Tisi, arcivescovo di Trento, sulla figura di Alcide De Gasperi.