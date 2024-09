“SCUOLA DI POLITICHE” – SUMMER SCHOOL * ENRICO LETTA, «L’EUROPA È DA RIFARE SUBITO, NON C’È TEMPO PER CAMBIO TRATTATI»

18.03 - domenica 15 settembre 2024

Si è conclusa oggi l’ottava edizione della Summer School a Cesenatico della Scuola di Politiche fondata da Enrico Letta, diretta da Grazia Iadarola e presieduta da Carla Bassu.

L’editore Giuseppe Laterza ha aperto l’ultima giornata di lavori con un intervento sul ruolo della cultura: “I libri contengono delle idee – ha spiegato Laterza – che possono e devono diventare opinioni. In parte è anche questo il ruolo della politica: assorbire dalla cultura e trasformare alcune idee semplici nel senso comune. Anche in Europa serve più senso comune. Lo stesso Enrico Letta, nel suo ultimo libro, racconta l’Europa come un progetto, una comunità da costruire”.

La mattinata di lavori è proseguita con un confronto con Monica Maggioni a partire dal suo ultimo libro, ‘Spettri’. La giornalista ha raccontato agli alunni della Scuola di Politiche: “Uno spettro che mi porto dietro e vedo ogni giorno allo specchio è l’Afghanistan: una vergogna inaccettabile, che noi tutti ci portiamo sulle spalle. Per aver accettato, dalla mattina alla sera, sulla base di una serie di accordi scellerati, di tornare indietro”, ha concluso.

L’edizione 2024 della Summer School SdP si è conclusa con un dialogo tra Monica Maggioni ed Enrico Letta sull’Europa, traendo spunto dal rapporto sul futuro del mercato unico che Letta ha redatto su richiesta delle istituzioni europee e dal titolo ‘Molto più di un mercato’:

“Il punto di partenza è la consapevolezza che dobbiamo modificare oggi alcuni elementi della mancata integrazione europea. Non c’è tempo di aspettare un referendum per il cambio dei Trattati. I leader e le forze politiche, anche quelle meno europeiste, possono trovare una chiave per stare dal lato del cambiamento”, ha sottolineato concludendo: “Spero che il rapporto che io ho scritto e quello di Draghi siano concretamente, subito, nel piano di azione della commissione, che mi sembra stia perdendo molto tempo per via delle frammentazioni dei paesi”.