SCUDERIA TRENTINA STORICA * “ MOTODOLOMITICA 2021 “: « AL VIA LA MANIFESTAZIONE TURISTICO CULTURALE APERTA A MOTO FINO AL 2001, APPUNTAMENTO A TRENTO IN PIAZZA FIERA IL 28 AGOSTO ORE 10.00 » (PDF ELENCO ISCRITTI)

E’ tutto pronto per la dodicesima edizione della MotoDolomitica, manifestazione turistico culturale per moto storiche aperta a moto fino al 2001, certificate ASI e anche non certificate.

In ottemperanza ai rigidi protocolli dettati dalla pandemia, il desiderio di partecipare e di fare rombare ancora i motori hanno vinto e riporterà sulle strade trentine una cinquantina di equipaggi in motocicletta provenienti da tutto il Nord Italia.

La manifestazione, organizzata dalla Scuderia Trentina Storica, ha posto particolare attenzione alle normative di sicurezza sul contagio proponendo momenti culturali, caratteristici di questa manifestazione, in luoghi all’aperto o con accesso scaglionato e in regola con le normative sanitarie. Nonostante le rigide norme di iscrizione la risposta degli appassionati è stata calorosa e pronta ad affrontare le salite delle montagne trentine. Il percorso di quest’anno, ancora diverso rispetto le passate edizioni, si è spostato nel Trentino Occidentale offrendo uno spaccato dei paesaggi trentini ben rappresentato nei suoi diversi aspetti. montagne, laghi, castelli, monumenti culturali, pascoli, paesaggio alpino, prealpino e lacuale, tutti racchiusi nei 260 chilometri delle due tappe di sabato e domenica 28 e 29 agosto. Strade panoramiche che sembrano disegnate apposta per la gioia dei motociclisti.

L’appuntamento è per sabato 28 agosto, in Piazza Fiera a Trento per il ritrovo e la partenza della prima tappa di 160 km che vedrà subito impegnata la carovana nell’affrontare i famosi tornanti del Monte Bondone. La discesa porterà a ad attraversare i paesaggi dell’Alto Garda, la Marocche di Dro, i laghi di Lagolo e Cavedine. Arrivati ad Arco la salita riprenderà verso il Passo del Ballino panoramica sul Lago di Garda per giungere a Comano Terme per la prima pausa della giornata. Il pomeriggio vedrà due momenti culturali interessanti: la visita al nuovo Parco Archeo Natura di Fiavè e la visita al Museo della Guerra Bianca a Spiazzo Rendena. I passi non mancano con la scalata del passo Duron, del Passo Daone e del Passo Campo Carlo Magno prima di terminare la prima tappa a Folgarida.

Domenica 29 agosto da Folgarida partirà la seconda tappa di 104 km verso la Valle di Non. A Cles gli amici del Gas ed il Comune di Cles ci apriranno le porte del magnifico Palazzo Assessorile con la mostra “dal ritratto al selfie”. Dopo un giro panoramico nella valle di Non, con salita tra i pascoli e boschi di Lauregno, si scenderà fino a Lavis dove, presso la Cantina La Vis, si concluderà la manifestazione.

Nell’affascinante cornice di Piazza Fiera, sabato 28 alle ore 10 partiranno i cinquanta partecipanti mostrando l’interessante e importante passerella di moto storiche, dagli anni Trenta fino alle più moderne motociclette degli anni Novanta, ma sempre di interesse storico e collezionistico.

Faranno compagnia agli equipaggi dei soci della Scuderia Trentina Storica e dei Motoclub locali quali il Moto Club C3 Excelsior numerosi appassionati appartenenti a moto club Lombardi, Emiliani, Veneti, Friulani e Sanmarinesi. Anche quest’anno particolarmente numeroso il gruppo della Compagnia di Rocca San Casciano, con il quale la Scuderia Trentina Storica ha intrapreso un rapporto di gemellaggio con reciproca partecipazione alle manifestazioni. Lo spettacolo è assicurato per chi attenderà la partenza di Piazza Fiera o chi le osserverà passare per le strade trentine, apprezzando la valenza di un vero e proprio museo itinerante.

Foto: archivio Scuderia Trentina Storica