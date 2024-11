SCHLEIN (PD) * UNIFIL: «INTOLLERABILI ATTACCHI A MILITARI ITALIANI E TRUPPE ONU, PRESIDIO DI PACE E STABILITÀ»

17.10 - venerdì 22 novembre 2024

Unifil, Schlein: intollerabili attacchi a militari italiani e truppe Onu presidio di pace e stabilità. “Gli attacchi ai militari italiani e alle truppe Onu sono intollerabili atti criminali. Esprimo vicinanza e solidarietà ai feriti e a quanti sono impegnati a garantire pace e stabilità nell’area. Chiediamo allo stesso tempo che il governo riferisca quanto prima sulle iniziative che si stanno adottando per il cessate il fuoco, condizione imprescindibile per garantire alla missione in Libano la piena sicurezza”.

Così in una nota la segretaria del Pd Elly Schlein.