SCHLEIN (PD) * MANOVRA: «NUOVI SACRIFICI, MELONI CI METTA LA FACCIA ANCHE ORA COME FECE PER VIDEO BENZINAIO»

19.08 - venerdì 4 ottobre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Manovra, Schlein: nuovi sacrifici, Meloni ci metta la faccia anche ora come fece per video benzinaio. “Con l’aumento delle accise previsto dal Piano strutturale di bilancio, Giorgia Meloni sta imponendo alle famiglie italiane una nuova tassa di 70 euro, come conferma Unem.

Ieri in tutti i modi hanno cercato di zittire Giorgetti, che aveva finalmente gettato la maschera sulla manovra lacrime e sangue che aspetta le italiane e gli italiani, ma i sacrifici che questa destra chiede al Paese sono già previsti nel Piano strutturale di bilancio, e andranno a colpire direttamente chi possiede un’auto diesel e il settore dei trasporti. Mentre tagliano sul trasporto pubblico locale e non investono in mobilità sostenibile.

Giorgia Meloni per una volta sia chiara con il Paese, ci metta la faccia ora come l’aveva messa in quel video dal benzinaio nel 2019, in cui addirittura prometteva un azzeramento delle accise sui carburanti, e ammetta che era solo propaganda. Perché il prezzo della sua incoerenza non lo paga lei, né il suo governo, ma lo pagano le famiglie e le imprese italiane”.

Così la segretaria del Pd Elly Schlein.