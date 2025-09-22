Popular tags:
News immediate,
non mediate!
SCHLEIN (PD) * GAZA: «DRONI SU FLOTILLA, IL GOVERNO TUTELI L’INCOLUMITÀ DEGLI ATTIVISTI»

11.17 - lunedì 22 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
Gaza, Schlein: droni su Flotilla, governo tuteli incolumità attivisti. “La scorsa notte sono stati avvistati dei droni sopra le imbarcazioni della Global Sumud Flottilla. Torniamo a chiedere al governo italiano di fare tutto il possibile per assicurare l’incolumità degli attivisti che stanno provando a rompere il blocco illegale di aiuti umanitari imposto dal governo israeliano. Stanno facendo quello che dovrebbe fare l’Unione Europea con i governi europei”. Così la segretaria del Pd Elly Schlein da Soveria Mannelli, prima tappa del viaggio elettorale in Calabria.

