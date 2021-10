SBM – SINDACATO DI BASE MULTICATEGORIALE * TRENTO – PROGETTO CIRCONVALLAZIONE FERROVIARIA: « PRESIDIO NOTAV, IN VIA BELENZANI OGGI 20 OTTOBRE ALLE 18.00 »

Oggi si tiene una riunione straordinaria del Consiglio Comunale in cui verrà illustrato dall’ing. Romeo (Rete Ferroviaria Italiana) il progetto della circonvallazione ferroviaria.

Il progetto è stato ufficialmente trasmesso per iniziare l’iter di approvazione, ma non è stato messo a disposizione del pubblico.

Stasera, il Sindacato di Base MUlticategoriale di Trento assieme al comitato No Tav e ad altri oppositori della circonvallazione ferroviaria, si troveranno alle ore 18.00 sotto il Comune di Trento per manifestare la loro opposizione e denunciare la costante opacità dell’informazione sul progetto. Verranno mostrate in piazza le prove che il Comune, sebbene affermi il contrario, da più di una settimana ha accesso al progetto.

Con un collegamento online verrà amplificata la riunione che si terrà dentro il Consiglio, perché non è tollerabile che un progetto devastante per la città venga trattato come una questione privata (e riservata) tra Comune di Trento e RFI.

L’iter di approvazione del progetto durerà poche settimane e verranno sfruttate al massimo tutte le occasioni di manifestare l’opposizione all’opera inutile, dannosa e dispendiosa per la comunità trentina!

Sindacato di Base Multicategoriale – Trento