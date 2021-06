SBM – SINDACATO DI BASE MULTICATEGORIALE * LIDL TRENTO: « DOMANI SABATO 26 PRESIDIO SINDACALE DAVANTI IL PUNTO DI VIA BRENNERO, PER ONORARE LA MORTE DEL SINDACALISTA ADIL BELAKHDIM »

Domani SABATO 26 GIUGNO 2021, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, il Sindacato di Base Multicategoriale di Trento organizza un presidio sindacale davanti il punto vendita della LIDL di Via Brennero n. 99/101 (situato all’altezza della rotatoria del Tridente) per onorare la morte del sindacalista ADIL BELAKHDIM, ammazzato lo scorso venerdì 18 giugno 2021 davanti ai cancelli dell’area produttiva LIDL di Biandrate in provincia di Novara, durante uno sciopero nazionale proclamato dai sindacati di base ed autorganizzati.

Il suo omicidio non potrà restare impunito. Anche se la mano che lo ha ammazzato è stata fermata (trattasi di un giovane dipendente che, dopo un tentativo di lite con gli operai in sciopero, ha forzato il blocco alla guida del mezzo pesante in sua dotazione), la mente di questo assassinio è ancora libera ed impunita: si chiama MERCE che produce PROFITTO in favore delle MULTINAZIONALI.

La vita umana non può valere meno della merce, nessuno può essere ucciso in nome del profitto, neanche se ad imporlo sono le MULTINAZIONALI.

Al presidio parteciperanno anche altre realtà sindacali, nonché movimenti, collettivi ed organizzazioni presenti nel territorio provinciale che si battono per una società in cui la vita, la salute, l’ambiente, i diritti non siano al servizio del DENARO!