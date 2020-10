SAVOI (LEGA) * TURISMO: « LA NUOVA GIUNTA COMUNALE DI TRENTO VIETA I MERCATINI DI NATALE, MA NON ERANO QUELLI CHE CONTESTAVANO FUGATTI PER LA CHIUSURA DEI NEGOZI LA DOMENICA? »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:





La nuova Giunta comunale di Trento (che poi è rappresentata dai partiti della precedente) ha deliberato oggi la non effettuazione dei mercatini di Natale (che si dovevano svolgere dal 20 novembre all’8 gennaio 2020/2021).

Ma loro non erano quelli che hanno contestato il Presidente Fugatti per la chiusura per una parte dell’anno peraltro dei negozi a Trento la domenica?

Non erano quelli che volevano Trento città turistica tutto l’anno? (cosa che noi della Lega confermiamo).

Adesso se sono coerenti dovrebbero paradossalmente chiudere il mercato settimanale di Trento del giovedì (sempre affollato fortunatamente ogni giovedì).

Ma sono conigli… Anzi pagliacci da circo.

*

Alessandro Savoi

Consigliere provinciale Trento e Presidente Lega Trentino