SAVE THE CHILDREN * GAZA: «PER 55 ORGANIZZAZIONI LE NUOVE REGOLE ISRAELIANE MINACCIANO L’AZIONE UMANITARIA ED IL DIRITTO INTERNAZIONALE»

Gaza: per 55 organizzazioni che operano nel Territorio Palestinese Occupato le nuove misure israeliane di registrazione delle ONG internazionali rappresentano una grave minaccia per le operazioni umanitarie e il diritto internazionale.

Subordinare la registrazione delle ONG internazionali all’allineamento politico e ideologico, compromette la neutralità, l’imparzialità e l’indipendenza degli attori umanitari. Queste nuove regole fanno parte di una repressione più ampia e a lungo termine dello spazio umanitario e da una serie di azioni che limitano l’accesso umanitario, compromettono la sicurezza del personale e minano i principi fondamentali dell’azione umanitaria.

Le 55 organizzazioni firmatarie che operano in Israele e nel Territorio Palestinese Occupato (TPO), tra cui Save the Children, chiedono un’azione urgente da parte della comunità internazionale contro le nuove regole israeliane di registrazione per le ONG internazionali. Basate su criteri vaghi, ampi, politicizzati e aperti, queste regole sembrano concepite per affermare il controllo sulle operazioni indipendenti umanitarie, di sviluppo e di costruzione della pace, mettere a tacere le attività di advocacy basate sul diritto internazionale umanitario e sui diritti umani e consolidare ulteriormente il controllo israeliano e l’annessione di fatto del Territorio palestinese occupato.

Per oltre un anno e mezzo, le organizzazioni umanitarie hanno continuato a operare nonostante limiti senza precedenti. Nel 2024 hanno raggiunto milioni di persone nel Territorio Palestinese Occupato con servizi essenziali, come cibo e acqua, cliniche mobili, assistenza legale e istruzione. Le nuove regole di registrazione minacciano di fermare queste attività. Queste misure vanno oltre le politiche usuali. Rappresentano una grave escalation nelle restrizioni allo spazio umanitario e civico e rischiano di creare un precedente pericoloso.

In base alle nuove disposizioni, le ONG internazionali già registrate in Israele potrebbero perdere la registrazione e quindi la possibilità di operare, mentre le nuove richieste rischiano il rifiuto sulla base di accuse arbitrarie e politicizzate, come la “delegittimizzazione di Israele” o il supporto a richieste di giustizia le violazioni israeliane del diritto internazionale. Altri fattori di esclusione includono il sostegno pubblico al boicottaggio di Israele negli ultimi sette anni (da parte del personale, di un partner, di un membro del Consiglio di amministrazione o del fondatore) o il mancato rispetto di requisiti di rendicontazione esaustivi. Inquadrando la difesa dell’attività umanitaria e dei diritti umani come una minaccia per lo Stato, le autorità israeliane possono escludere le organizzazioni semplicemente per aver denunciato le condizioni di cui sono testimoni sul campo, costringendo le ONG internazionali a scegliere tra fornire aiuti e promuovere il rispetto dei diritti dovuti alle persone colpite.

Le ONG internazionali sono inoltre tenute a presentare a Israele elenchi completi del personale e altre informazioni sensibili sul personale e sulle loro famiglie al momento della richiesta di registrazione. In un contesto in cui gli operatori umanitari e sanitari sono regolarmente soggetti a molestie, detenzioni e attacchi diretti, ciò solleva serie preoccupazioni in materia di protezione. Queste nuove regole fanno parte di una repressione più ampia e a lungo termine dello spazio umanitario e civico, caratterizzata da una sorveglianza e attacchi intensificati, e da una serie di azioni che limitano l’accesso umanitario, compromettono la sicurezza del personale e minano i principi fondamentali dell’azione umanitaria.

Non sono azioni isolate, ma parte di un modello più ampio che include: il blocco o il ritardo degli aiuti attraverso restrizioni burocratiche arbitrarie, ostacoli logistici e assedi completi, negando rifornimenti essenziali salvavita ai palestinesi; l’uccisione di oltre 400 operatori umanitari a Gaza, il ferimento e la detenzione di innumerevoli altri, e i ripetuti attacchi a strutture, convogli o strutture umanitarie segnalate; l’approvazione di leggi volte a limitare le operazioni dell’UNRWA, il principale fornitore di servizi essenziali per i palestinesi; la promozione di una legislazione che impone una tassa fino all’80% sui finanziamenti dei governi stranieri alle ONG israeliane, impedendo loro di ricorrere al sistema giudiziario israeliano, comprese le organizzazioni che fungono da partner delle ONG internazionali per fornire assistenza e sostenere la protezione nelle comunità che affrontano sfollamenti, demolizioni o violenze dei coloni; la sospensione dei visti di lavoro per il personale internazionale e la revoca dei permessi di accesso a Gerusalemme per i palestinesi residenti in Cisgiordania, con conseguenti gravi interruzioni delle operazioni.

E ora, subordinare la registrazione delle ONG internazionali a specifiche visioni politiche e ideologiche, che compromette la neutralità, l’imparzialità e l’indipendenza degli attori umanitari. In base al diritto internazionale umanitario, le potenze occupanti sono obbligate a facilitare l’assistenza umanitaria imparziale e a garantire il benessere della popolazione protetta.

Qualsiasi tentativo di condizionare l’accesso umanitario all’allineamento politico o di penalizzare le organizzazioni per l’adempimento del loro mandato rischia di violare questo quadro normativo. La Corte Internazionale di Giustizia (CIG) ha ordinato a Israele di consentire la consegna senza ostacoli di aiuti umanitari a Gaza con tre ordinanze provvisorie giuridicamente vincolanti nel 2024. Tuttavia, queste nuove norme ampliano e istituzionalizzano le barriere esistenti agli aiuti. Invitiamo gli Stati, i donatori e la comunità internazionale a:

utilizzare tutti i mezzi possibili per proteggere le operazioni umanitarie da misure che compromettono la neutralità, l’indipendenza e l’accesso, inclusi i requisiti per l’elenco del personale, i controlli politici e le vaghe clausole di revoca;

adottare misure politiche e diplomatiche concrete, al di là delle semplici dichiarazioni di supporto, per garantire un accesso umanitario senza ostacoli e prevenire l’erosione di uno spazio umanitario basato sui principi di umanità, imparzialità, indipendenza e neutralità;

sostenere le ONG internazionali e le organizzazioni della società civile palestinese e israeliana attraverso assistenza legale, supporto diplomatico e finanziamenti flessibili per contribuire a mitigare i rischi legali, finanziari e reputazionali. I donatori devono difendere il lavoro umanitario basato sui principi e per i diritti umani.

Le 55 organizzazioni firmatarie sottolineano che l’impegno nel processo di registrazione per preservare le operazioni umanitarie critiche non deve essere erroneamente interpretato come un’approvazione di queste misure.

Queste 55 organizzazioni rimangono impegnate nella fornitura di aiuti umanitari, insieme a servizi e attività per lo sviluppo e la costruzione della pace, indipendenti, imparziali e basati sui bisogni, nel pieno rispetto del diritto internazionale e dei principi umanitari che ne derivano. Le ONG internazionali sono pronte a collaborare in buona fede con le autorità israeliane nei processi amministrativi, ma non possono accettare misure che penalizzino il lavoro umanitario basato su principi o espongano il personale a possibili conseguenze negative. Queste misure non solo compromettono l’assistenza nel Territorio Palestinese Occupato (TPO), ma creano anche un pericoloso precedente per le operazioni umanitarie a livello globale.

