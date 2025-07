“SAVE THE CHILDREN“ * GAZA: «I BAMBINI STANNO MORENDO, LE PAUSE UMANITARIE TEMPORANEE NON BASTANO A SALVARLI»

19.19 - domenica 27 luglio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Gaza: Save the Children, i bambini stanno morendo, le pause umanitarie temporanee non bastano a salvarli. L’Organizzazione ribadisce la necessità di un cessate il fuoco permanente e incondizionato e il ripristino delle condizioni di sicurezza e logistiche per la distribuzione di aiuti a bambini e famiglie affamate

Solo un cessate il fuoco permanente e incondizionato può davvero salvare la vita dei minori. Lo afferma Save the Children, l’Organizzazione internazionale che da oltre 100 anni lotta per salvare le bambine e i bambini a rischio e garantire loro un futuro, in risposta alla pausa umanitaria temporanea annunciata per consentire l’ingresso degli aiuti a Gaza.

“Ogni aumento di aiuti via terra ha il potenziale di aiutare le persone a sopravvivere, soprattutto i bambini, migliaia dei quali altrimenti rischiano di morire dopo quasi cinque mesi di assedio totale, senza ricevere alcun tipo di assistenza. Tuttavia l’efficacia salvavita di queste sospensioni dipenderà dalla loro continuità e dalla volontà delle autorità israeliane di garantire condizioni sicure e logisticamente praticabili per la distribuzione di aiuti a bambini e famiglie affamati.

Il livello di malnutrizione e fame che molte persone a Gaza stanno affrontando è così grave che uno o anche solo pochi giorni di aiuti alimentari non saranno sufficienti a scongiurare il rischio di morte. La malnutrizione può essere prevenuta, curata e sappiamo come farlo. Le persone malnutrite, soprattutto i più piccoli, hanno bisogno di un accesso continuativo a un’alimentazione varia, integratori alimentari e, a volte, cure mediche specialistiche, per invertire i danni a cui si può ancora porre rimedio” ha dichiarato Ahmad Alhendawi, Direttore Regionale di Save the Children per il Medio Oriente, l’Europa orientale e il Nord Africa.

“Questa pausa arriva troppo tardi per le 133 persone, tra cui 87 bambini, che sono morte per malnutrizione e fame dall’ottobre 2023, secondo il Ministero della Salute. Di questi 87 bambini, almeno sette hanno perso la vita negli ultimi cinque giorni. Le organizzazioni umanitarie come Save the Children faranno tutto il possibile per garantire che gli aiuti che arrivano a Gaza raggiungano e salvino la vita dei più piccoli e delle loro famiglie. Ma una pausa temporanea non è sufficiente. Abbiamo bisogno di un cessate il fuoco definitivo e del ripristino delle condizioni affinché il sistema umanitario possa funzionare a pieno ritmo e secondo le sue capacità.

Altrimenti, i bambini salvati oggi potrebbero non vivere abbastanza per vedere il giorno successivo. Finché non sarà definitiva, qualsiasi pausa offre alla popolazione di Gaza solo un barlume di speranza, destinato a essere sostituito da ulteriori orrori. Ricordiamo che le ostilità si sono intensificate tra una pausa e l’altra, e che le condizioni di assedio sono state imposte dopo la fine dell’ultima pausa, con la diretta conseguenza della carestia che vediamo oggi nella Striscia. Una pausa temporanea è un tormento psicologico per una popolazione che ha subito incessanti e violenti danni mentali per quasi due anni, facendo intravedere loro una possibilità di sopravvivenza ma di fatto strumentalizzando gli aiuti e l’accesso umanitario” ha concluso Ahmad Alhendawi.