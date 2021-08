SATINE FILM * ” LA RAGAZZA CON IL BRACCIALETTO “: « IN PROGRAMMAZIONE DA GIOVEDÌ 26 AGOSTO NELLE SALE CINEMATOGRAFICHE ITALIANE, A TRENTO AL CINEMA ASTRA »

Siamo felici di informarvi che l’ attesissimo “LA RAGAZZA CON IL BRACCIALETTO”, l’intrigante film noir del regista francese Stéphane Demoustier, è finalmente in programmazione da Giovedì 26 agosto nelle sale cinematografiche italiane e, a TRENTO, al CINEMA ASTRA.

Interpretato da un cast di attori straordinari tra cui spicca, al suo esordio sul grande schermo, la giovane Melissa Guers, nel ruolo dell’ ineffabile e imperscrutabile Lise, LA RAGAZZA CON IL BRACCIALETTO è un film importante che affascina per la sua costruzione di dramma giudiziario incalzante e appassionante, e sconcerta per gli inquietanti interrogativi che solleva.

Vincitore del prestigioso Premio César per la Migliore Sceneggiatura Non Originale il film è stato accolto con grande apprezzamento da parte della critica che lo ha definito come “un thriller giudiziario che sonda gli animi, un’immersione formalmente sorvegliatissima dentro il mondo come (non) lo conosciamo”. “Un film che merita assolutamente di essere visto e che continua il suo lavoro, anche molto, dopo la fine. “Tecnicamente ineccepibile, contenutisticamente importante”. E ancora: “Il duello tra la P.M. e l’avvocata di Lise, è un pezzo di cinema sensazionale, che scava a fondo e dimostra l’importanza di un’ottima scrittura”.”Un finale a dir poco perfetto”.

LA RAGAZZA CON IL BRACCIALETTO narra la vicenda di Lise, un’enigmatica adolescente accusata di aver ucciso la sua migliore amica e costretta, in attesa del giudizio in Corte d’ Assise, a portare alla caviglia un braccialetto elettronico.

Il padre Bruno (l’ impeccabile e intenso ROSCHDY ZEN) e la madre Céline (una struggente, meravigliosa CHIARA MASTROIANNI) la sostengono, cercando la maniera migliore per far fronte al dramma che ha colpito la famiglia ma, durante il processo emergono aspetti della personalità di Lise inattesi e sconcertanti, che rendono difficile anche per loro discernere la verità.

Chi è veramente Lise? Conosciamo davvero chi amiamo?

Ecco il trailer per un assaggio delle intense atmosfere del film: