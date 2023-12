SAT – SOCIETÀ ALPINISTI TRIDENTINI * GROSTÈ – RIFUGIO GRAFFER: « RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO, APERTO IL BANDO IL 22 DICEMBRE »

14.46 - mercoledì 27 dicembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Un nuovo rifugio Graffer al Grostè. La SAT il 22 dicembre ha aperto il bando di concorso per la riqualificazione e l’ampliamento del rifugio. ll bando è online al sito dedicato: https://www.satrifugiograffer.concorrimi.it/ e il concorso è raggiungibile anche dall’archivio generale: http://www.concorrimi.it/archivio-concorsi.

“La via intrapresa da SAT – dice la presidente Anna Facchini – è stata quella di avviare una procedura di concorso di progettazione come già abbiamo fatto per il rifugio Pedrotti. Questo bando vuole essere un’occasione di confronto di idee e di esperienze, di apertura a nuovi fermenti culturali, a innovazioni tecniche e tecnologiche e difatti abbiamo coinvolto gli Ordini professionali degli Architetti e degli Ingegneri”.

Il concorso è stato presentato nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta allo Spazio Alpino SAT a cui hanno preso parte anche gli Ordini Professionali di Architetti e Ingegneri, il dirigente provinciale ufficio turismo, Giorgio Cestari, il gestore del Graffer, Roberto Manni. La conferenza stampa è stata occasione anche per presentare il nuovo spazio “Punto SAT”, luogo aggregativo e di informazioni sulla montagna, aperto al pubblico.

Cosi Silvia di Rosa, presidente Ordine degli Ingegneri: “La qualità dell’ingegneria e dell’architettura appartiene a tutta la comunità ed al suo futuro. Si può raggiungere attraverso processi di merito, tra cui i anche i concorsi di progettazione, dove l’analisi ed il confronto delle varie soluzioni offrono la miglior proposta in risposta alle indicazioni del bando e secondo il lavoro di una giuria altamente qualificata. L’applicazione di una corretta valorizzazione economica degli impegni profusi dai partecipanti è un elemento su cui porre attenzione. Immaginare oggi un rifugio, un’infrastruttura turistica contemporanea è una sfida che deve considerare un universo complesso ed articolato fatto di architettura, paesaggio, spazio pubblico, storia, energia, sostenibilità, logistica, programma funzionale, visione del futuro, identità, caratteri e genius loci. Il processo si struttura nella convinzione di scegliere la miglior visione per il futuro e la miglior interpretazione delle esigenze orientate ad una società giusta, accessibile e orientata all’uomo.”

Ad intervenire anche Marco Piccolroaz, presidente Ordine degli Architetti: “La conferma della scelta da parte di SAT dello strumento del concorso per rinnovare un proprio rifugio -dopo l’esperienza del Rifugio Pedrotti alla Tosa – è per l’Ordine motivo di soddisfazione e dà seguito alla proficua collaborazione attivata ormai da alcuni anni, di cui questi concorsi sono frutto insieme ad alcune iniziative culturali e formative sullo stesso tema. Attraverso il concorso, SAT potrà decidere come trasformare il rifugio Graffer confrontando più soluzioni progettuali con una procedura del tutto trasparente, meritocratica, snella e ben organizzata. A questo contribuiscono l’aver coinvolto un coordinatore di concorso, che ha affiancato la struttura interna dell’Ente, e l’aver optato per espletare la procedura attraverso una piattaforma informatica, Concorrimi, gestita dall’Ordine degli Architetti di Milano. Il rifugio alpino -per la sua ubicazione, le sue dinamiche e le sue implicazioni semantiche- costituisce un caso progettuale estremamente particolare, affascinante e di grande responsabilità che ha bisogno di un’architettura di qualità: invitiamo tutti i nostri colleghi e colleghe a partecipare a questo concorso mettendo a disposizione la propria creatività e professionalità.

Il nuovo Punto SAT

Il PUNTO SAT è l‘evoluzione del progetto MontagnaSATinforma. Ma mentre gli obiettivi sono gli stessi – dare e promuovere informazioni sulla montagna – al PUNTO SAT si vanno ad aggiungere spazi, immediatamente e facilmente più accessibili a qualsiasi persona interessata. Lo spazio, situato al piano terra della Casa della SAT, privo di barriere architettoniche e presidiato da personale specializzato, fornirà al pubblico informazioni relative alla montagna; si occuperà di coordinare le attività periferiche della SAT, mettendo in relazione le 85 Sezioni del Sodalizio e i 5 Gruppi diffusi su tutto il territorio provinciale. “Sarà un ufficio aperto al pubblico dal lunedì al venerdì– spiega Anna Facchini – in grado di dare informazioni sulle modalità di avvicinamento alla montagna e la corretta fruizione della stessa. In questo contesto svolgerà un ruolo di affiancamento e assistenza rispetto alla promozione turistica provinciale. Il Punto continuerà la collaborazione con il punto informativo dell’APT trentina nell’evadere tutte le richieste relative alla montagna”. Al PUNTO SAT si potrà rinnovare il tesseramento o iscriversi; si potranno trovare e acquistare tutti i prodotti SAT,come importanti pubblicazioni, manuali CAI e gadget.

Il bando di concorso per la riqualificazione e l’ampliamento del rifugio Graffer

Il concorso per la riqualificazione e l’ampliamento del rifugio Graffer va ad individuare la migliore proposta progettuale tra quelle che arriveranno entro il 28 marzo 2023. La Commissione giudicatrice verrà nominata e costituita dopo la scadenza del termine fissato per la ricezione delle proposte progettuali e sarà composta da 3 membri effettivi di cui: 2 esperti rappresentanti dell’Ordine degli Architetti e degli Ingegneri e 1 figura individuata dall’Ente Banditore, quindi da SAT. Il verbale del concorso conterrà la graduatoria con motivazione per tutti i concorrenti; la Commissione giudicatrice potrà individuare ulteriori proposte progettuali da menzionare quali meritevoli. Nei dettagli: l’intervento sottoposto a concorso si prefigge l’obiettivo di adeguare funzionalmente il rifugio, risolvendo alcune carenze costruttive ed organizzative riguardanti in particolare:

– la distribuzione verticale (scale), da sostituire con una soluzione più confortevole ed efficiente;

– l’area per la preparazione pasti (cucina e sevizi connessi), da riorganizzare secondo criteri di praticità ed efficienza;

– l’area per la ristorazione (sale da pranzo), da incrementare di ulteriori 60 posti-seduta;

– i servizi igienici comuni, da adeguare e riqualificare.

È prevista la realizzazione di un nuovo volume in ampliamento, dedicato alle funzioni che per ragioni di spazio e di opportunità economica e costruttiva non possono trovare collocazione all’interno della struttura esistente, ed in particolare:

– una nuova scala;

– l’area per la preparazione pasti, comprensiva di cucina, relativi servizi e depositi alimentari;

– una nuova sala da pranzo per 60 posti-seduta.

Le linee guida per la progettazione sono presenti nel bando e il costo massimo dell’intervento da realizzare è fissato nell’importo di 3.065.961,55 euro IVA inclusa. Per garantire anonimato e condizioni uniformi di partecipazione le procedure del Concorso e il rapporto fra Ente Banditore e partecipanti avverranno esclusivamente per via telematica attraverso il sito www.satrifugiograffer.concorrimi.it. Al sito i partecipanti avranno accesso mediante registrazione e potranno scaricare il materiale necessario alla partecipazione, formulare quesiti, consultare l’apposita pagina “news” e consegnare mediante caricamento gli elaborati delle proposte progettuali.

Sono ammessi a partecipare al concorso tutti i soggetti che, per legge, possono essere affidatari di incarichi di progettazione. Possono inoltre partecipare i professionisti dipendenti pubblici e privati abilitati all’esercizio della professione e iscritti al relativo ordine professionale secondo l’ordinamento nazionale, nel rispetto delle norme che regolano il rapporto di impiego. Sono inoltre ammessi a partecipare anche soggetti appartenenti a Stati extra UE che, in accordo con l’Unione Europea, contemplino l’equiparazione dei requisiti e l’equipollenza delle professionalità; in tal caso i professionisti saranno tenuti a produrre, all’esito del Concorso, la documentazione comprovante l’equipollenza professionale.

I concorrenti possono partecipare singolarmente o congiuntamente mediante raggruppamenti. Gli elaborati dovranno essere trasmessi, mediante la conclusione della procedura on-line, a pena di esclusione entro e non oltre il giorno 28.03.2024 alle ore 12.00. Terminata la procedura il concorrente riceverà all’indirizzo PEC utilizzato per la registrazione una email con la data e ora di trasmissione del plico.

Le principali scadenze della procedura del Concorso sono le seguenti:

• 14.02.2024 ore 12.00. Termine per la ricezione delle richieste di chiarimento.

• 21.02.2024 ore 12.00, Termine per la pubblicazione delle risposte alle richieste di chiarimento pervenute entro il 14.02.2024.

• 21.03.2024 ore 12.00. Termine ultimo per la ricezione delle proposte progettuali.

Il vincitore del concorso riceverà un premio di 32 mila euro (al netto di IVA e ogni altro onere di legge). Con tale pagamento la proprietà della proposta progettuale vincitrice viene acquisita dall’Ente Banditore. A ciascuno dei successivi 4 concorrenti verrà corrisposto, a titolo di riconoscimento di partecipazione, un rimborso spese di 4 mila euro (al netto di IVA e ogni altro onere di legge).