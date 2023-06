SAT * “CIRCUITO CORSA IN MONTAGNA“: « IERI AD ARCO LA SECONDA TAPPA, SUL PODIO STEFANO ANESI E ALESSIA SCAINI »

19.19 - sabato 3 giugno 2023

Stefano Anesi e Alessia Scaini firmano la seconda tappa del circuito Sat di corsa in montagna, andata in scena ieri mattina ad Arco. Dopo l’esordio positivo di Lavis, anche ieri, 2 giugno, sono stati molti gli appassionati della corsa in montagna che hanno deciso di indossare il pettorale e di sfidarsi lungo salite e sentieri. Ad attendere gli atleti, il nuovo percorso ideato dalla Sat Arco per la sesta edizione del “Memorial Daria Morandi”: un tracciato impegnativo che da Arco è salito fino a San Giovanni al Monte e a Baita Cargoni, passando per Bondiga. In totale, 12 chilometri e ben 1.200 metri di dislivello positivo.

“Pane” per i denti del pinetano Stefano Anesi, in forze alla Sat Civezzano, già protagonista delle edizioni passate della combinata Sat, giunto al traguardo in 1.10.09 con un margine importante rispetto ai suoi diretti avversari: Tarcisio Linardi (Sat Val di Gresta), secondo in 1.12.55, e Francesco Baldessari (Sat Pinè),

terzo in 1.15.12.

Tra le donne dominio schiacciante della fortissima Alessia Scaini, portacolori dell’Atletica Saluzzo, giunta al traguardo in 1.18 (settima assoluta), imponendo un distacco importante alla skyrunner della Sat Vigolo Vattaro Elena Sassudelli (1.27.52 il suo tempo). Terza piazza per Marianna Tavonatti della Sat Mattarello

(1.29.59).

Nella sfida tra sezioni la vittoria è andata alla Sat organizzatrice (Arco), seguita dalla Sat Povo e dalla Sat Val di Gresta.

In concomitanza si è svolta anche la marcia non competitiva di 6,6 chilometri nei suggestivi dintorni della Baita Cargoni che ha coinvolto numerose famiglie oltre alla partecipazione del gruppo “Oltre le Vette e

Bimbi in spalla” per un totale di più di 50 iscritti.

Il prossimo appuntamento è per il 18 giugno: a Centa è in agenda il tradizionale “Trofeo Casarota Livio Ciola”.

Il “Circuito SAT – Corsa in montagna”, è una competizione sportiva, a carattere solidale, che proseguirà per tutta l’estate in sette tappe del Trentino – Lavis, Arco, Centa, Malè, Pinè, Vigolo Vattaro, Mattarello – per poi concludersi di nuovo a Lavis il 20 ottobre con le premiazioni e una grande festa presso l’Auditorium comunale.

Quest’anno il ricavato dell’iniziativa andrà al progetto di sostegno all’istruzione e all’assistenza sanitaria in alcuni piccoli villaggi di montagna in Nepal.

Le gare sono a carattere agonistico, ma alcune tappe prevedono la partecipazione anche non competitiva e aperta a tutti, alle famiglie, agli amatori e chi deciderà di mettere insieme i tanti traguardi della competizione. Chiunque può iscriversi. Le adesioni per ogni tappa rimangono aperte fino al giorno prima di ogni tappa (iscrizioni: www.circuitosatcorsainmontagna.it)