SAP / COISP-MOSAP / FED FSP POLIZIA / SILP CGIL * LETTERA A PRESIDENTE CONSIGLIO MELONI: «NO AD INNALZAMENTO ETÀ PENSIONABILE PER LE FORZE DELL’ORDINE»

Al Presidente del Consiglio dei Ministri Onorevole Giorgia MELONI

Palazzo Chigi

Roma

Oggetto: Ipotesi innalzamento età pensionabile

Pregiatissimo Signor Presidente,

SAP, COISP-MOSAP, FED. FSP POLIZIA e SILP CGIL, in rappresentanza della maggioranza degli appartenenti alla Polizia di Stato, con la presente desiderano manifestare la loro contrarietà alle recenti notizie relative alla possibilità di un innalzamento, seppur volontario, di due anni relativamente all’età pensionabile.

La nostra è una professione molto delicata e, per essere svolta a pieno, richiede anche un’indispensabile freschezza fisica, che con il trascorrere degli anni fisiologicamente si affievolisce. Per svolgere servizi di ordine pubblico o di contrasto alla criminalità si è spesso esposti a stress psicofisico e a rischi che negli anni la sola esperienza di servizio non è sufficiente per consentire di affrontarli al meglio. Non solo, le ripercussioni negative si riverberebbero sul singolo individuo e, soprattutto, sul buon funzionamento dell’apparato di sicurezza.

Il ritardato pensionamento comporterebbe un blocco del turnover poiché l’assunzione di nuovi giovani è legata in via prioritaria al pensionamento del personale anziano. Inoltre, vi sarebbe un blocco dei percorsi professionali interni dal momento che non si aprirebbero gli spazi per i giovani per un percorso di progressione professionale ed economica. Oltre a ciò, si rischia un blocco della mobilità del personale.

Giova ricordare che la norma sulla specificità forze dell’ordine (Legge 183/10 – articolo 19), concepita proprio a salvaguardia delle peculiarità che riguardano la nostra professione, prevede che interventi di natura previdenziale possano essere concepiti solo con norme ad hoc e non attraverso interventi riguardanti la generalità del pubblico impiego.