SANIFONDS TRENTINO * RINNOVO CARICHE SOCIALI: «WALTER ALOTTI NUOVO PRESIDENTE, ALESSANDRO LETO VICE»

14.37 - martedì 3 dicembre 2024

Sanifonds rinnova le cariche sociali. Il triennio parte all’insegna delle opportunità di crescita. Il CdA del Fondo ha definito oggi le nuove cariche: Walter Alotti è il nuovo presidente, Alessandro Leto sarà il suo vice. Per il ciclo 2025-27 previsioni positive, anche grazie a uno scenario nazionale caratterizzato dall’espansione della sanità integrativa.

Per la sanità integrativa sarà un triennio ricco di sfide e occasioni che Sanifonds intende cogliere con l’obiettivo di consolidarsi ulteriormente rafforzando il suo ruolo di attore del welfare locale. È il messaggio emerso nel corso del CdA del Fondo sanitario integrativo trentino che, nella giornata odierna, ha rinnovato le proprie cariche sociali per il periodo 2025-27. Walter Alotti, attuale segretario UIL Trentino, è stato nominato presidente succedendo così a Nicola Svaizer, che ha guidato il gruppo negli ultimi tre anni. Per il ruolo di vicepresidente è stato scelto Alessandro Leto, titolare di Legodigit e presidente della Sezione Carta, Grafica, Editoria di Confindustria Trento.

Il rinnovo delle cariche dà il via a un triennio caratterizzato da importanti aspettative sulla scia degli ottimi risultati già ottenuti. A partire da gennaio, infatti, la platea degli iscritti si arricchirà con l’ingresso dei pensionati che aderiranno al programma Long Term Care (LTC) di copertura per la non autosufficienza attraverso lo schema della prosecuzione volontaria. Un’iniziativa, prima del suo genere in Italia, pensata per ampliare il sistema di tutela in linea con le tendenze demografiche. La categoria dei pensionati costituisce la cosiddetta “terza gamba” del modello Sanifonds che si aggiunge a quella rappresentata dai lavoratori dipendenti – che sono attualmente 79mila – e a quella dei loro familiari (a oggi 6mila).

A offrire rilevanti opportunità di crescita, ha ricordato ancora il CdA, sono anche le tendenze attualmente in atto in Trentino che evidenziano una costante crescita delle adesioni da parte delle aziende del settore privato e dei loro dipendenti. A oggi, nel dettaglio, Sanifonds può già annoverare 3.500 imprese aderenti in rappresentanza di segmenti come artigianato, metalmeccanico, turismo e altri settori industriali.

Lo stesso scenario italiano, peraltro, si caratterizza oggi per una crescente consapevolezza dei benefici del welfare aziendale che, spiega l’ultima indagine del Censis, è oggi conosciuto dall’81,8% degli occupati contro il 60,2% rilevato nel 2018. L’84,2% dei dipendenti, ricorda inoltre lo studio, ne auspica l’introduzione o il potenziamento all’interno della propria impresa. Secondo l’ultimo Rapporto Welfare Index PMI, 3 aziende su 4 in Italia, vantano oggi un livello perlomeno medio di welfare aziendale. Dal 2016 a oggi, la quota delle aziende che ha raggiunto in tal senso un livello alto o molto alto è triplicata passando dal 10,3% al 33,3%. Grazie alla loro diffusione sul territorio e alla vicinanza alle famiglie, rileva l’indagine, le piccole e medie imprese possono favorire lo sviluppo di un nuovo welfare di comunità capace di promuovere la coesione sociale.

“Assumo la presidenza del Fondo sanitario provinciale in una fase di grande crescita sia per Sanifonds che, a livello nazionale, per la sanità integrativa, chiamata oggi a consolidarsi sempre di più come secondo pilastro del sistema sanitario, complementare e non sostitutivo di una sanità pubblica sempre più sotto pressione”, ha dichiarato il neo presidente Alotti. “Il modello avviato con successo nel 2020 nell’ambito della non autosufficienza e che Sanifonds intende sviluppare ulteriormente rappresenta un efficace esempio in questo senso”.

Oltre al presidente Alotti e al vicepresidente Lete, la lista dei consiglieri di amministrazione comprende Luca Comper (Provincia Autonoma di Trento), Alberto Bertolini (Associazione Albergatori), Alberto Boninsegna (Associazione Artigiani), Carlo Casari (Confcommercio), Claudio Cappelletti (Confesercenti), Michele Odorizzi (Federazione Trentina della Cooperazione), Giuseppe Varagone (UIL), Maurizio Speziali (CISL), Rosario Casillo (CISL), Cinzia Mazzacca (CGIL), Manuela Terragnolo (CGIL) e Mirko Vicari (CGIL). Sono state confermate, infine, le deleghe in essere al direttore generale di Sanifonds, Alessio Scopa.