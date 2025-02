SALVINI (LEGA) * CARTELLE ESATTORIALI: «IL CONSIGLIO FEDERALE DEL PARTITO È FAVOREVOLE ALLA ROTTAMAZIONE, PACE FISCALE VANTAGGIO PER GLI ITALIANI»

17.27 - martedì 11 febbraio 2025

380 miliardi di euro regolarmente dichiarati da cittadini e imprese tra il 2017 e il 2023 e non incassati dallo Stato. Partendo da questo dato dell’Agenzia delle Entrate, alla vigilia del consiglio federale di domani Matteo Salvini si è confrontato con i responsabili economici della Lega sulla rottamazione delle cartelle. “La pace fiscale sarebbe un vantaggio per gli italiani, non evasori in malafede e troppo spesso disperati, e lo Stato. La Lega è pronta a formalizzare una proposta dettagliata che condivideremo con gli alleati come da programma elettorale” spiega Salvini.

Così una nota del partito.