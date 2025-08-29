Popular tags: featured 20
Diretta video Opinione H24: Viabilità Trento

SALVINI * INCONTRO CON PAPA LEONE XIV: «LE SUE PAROLE DI PACE SONO UNA ESORTAZIONE CHE TUTTI I LEADER MONDIALI DEVONO ASCOLTARE E PERSEGUIRE» (VIDEO)

13.16 - venerdì 29 agosto 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///

Con grande emozione e commozione ho incontrato Papa Leone XIV: le sue parole di pace sono una esortazione che tutti i leader mondiali devono ascoltare e perseguire. Per quanto mi compete, farò di tutto per offrire il mio contributo affinché prevalga il dialogo sulle armi”.

 

 

 

 

Fonti Lega: Durante l’incontro con il Santo Padre, Matteo Salvini ha anche parlato di opere pubbliche, trasporti e infrastrutture con particolare riferimento al Giubileo.

