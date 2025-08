SALVIATI (LCD – AREA SANITÀ) * OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESÙ: «OK ALLO STANZIAMENTO DI 20 MILIONI, MA SERVONO TRASPARENZA E BILANCI CHIARI / URGENTE RIAPRIRE IL S. GIACOMO»

14.36 - domenica 3 agosto 2025

Sì ai finanziamenti al Bambino Gesù, ma nel rispetto della trasparenza e dell’equità per tutta la sanità pubblica e privata convenzionata Urgente riaprire il San Giacomo.

I Liberali Cristiani Democratici accolgono con favore lo stanziamento di 20 milioni di euro deciso dal Governo per l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, struttura di eccellenza e punto di riferimento per migliaia di famiglie . Tuttavia, come area sanità di LCD, riteniamo fondamentale che anche in presenza di fondi pubblici così consistenti – provenienti dal Fondo sanitario nazionale – siano garantiti criteri stringenti di trasparenza, ispezionabilità del nosocomio rendicontazione dei bilanci, così come accade per tutte le strutture ospedaliere italiane.

La trasparenza non è una minaccia per l’ospedale Bambino Gesù: è, al contrario, una garanzia per i piccoli pazienti, per i professionisti che vi operano e per la credibilità del sistema sanitario nazionale nel suo complesso.

Allo stesso tempo, chiediamo con forza al Governo e al Ministero della Salute un intervento immediato per il ripristino dell’operatività dell’Ospedale San Giacomo di Roma, struttura pubblica di straordinario valore storico, scientifico e sociale, inspiegabilmente chiusa da anni nel cuore della capitale. In un momento in cui si riconosce giustamente il valore dell’assistenza pediatrica, non si può dimenticare il diritto alla cura anche per gli adulti, i cronici, gli anziani, i fragili. L’Ospedale San Giacomo deve riaprire.

In conclusione, LCD auspica che i fondi statali alla sanità – anche quando destinati a strutture formalmente “private e comunque extraterritoriali ” ma sostenute dallo Stato italiano – vengano sempre accompagnati da criteri chiari di verifica, equità di trattamento e rispetto dei diritti dei cittadini. I bambini meritano tutto, ma anche la giustizia e la trasparenza lo meritano.

Oliva Salviati

Responsabile Nazionale Sanità LCD

Liberali Cristiani Democratici