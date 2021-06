SAIT * COOP SUPERSTORE – TRENTO: DALPALÙ, « RIAPERTO AL BIG CENTER CON VESTE RINNOVATA, PRODUZIONI LOCALI – MARCHI ESCLUSIVI E SPESA RESPONSABILE »

Ha riaperto oggi a Trento, in una veste completamente rinnovata, il nuovo Coop Superstore presso il centro commerciale Big Center, in Via Alcide Degasperi

Una ristrutturazione che ha aumentato la funzionalità degli spazi per chi sceglie ogni giorno Coop Trentino. Le soluzioni adottate sono state pensate e realizzate per soddisfare i clienti più esigenti, coniugando come sempre la massima qualità non solo nei prodotti, ma anche negli ambienti del punto vendita rinnovato. Nel Superstore, si troverà un’ampia offerta di produzioni locali e un assortmento di linee esclusive a marchio COOP, ORIGINE, SOLIDAL, VIVIVERDE e FIORFIORE.

Inoltre, tra i reparti potenziati di ortofrutta, carne, pesce, gastronomia, pane e pasticceria, una vasta selezione di prodotti freschi, molti dei q uali realizzati nei reparti di produzione a vista presenti nel negozio stesso.

Nel pieno e doveroso rispetto dell’ambiente, valore che da sempre caratterizza il Consorzio SAIT e suoi associati, è stato realizzato un ammodernamento degli ambienti e un efficientamento energetico attraverso soluzioni di ultima generazione per ciò che riguarda materiali, attrezzature, illuminazione e impianti.

La superficie commerciale è di circa 3500 metri quadrati, con l’impiego di 96 dipendenti. Il Superstore di Trento Sud è aperto dal lunedì al sabato dalle 8:00 alle 20:00 e la domenica dalle 8:30 alle 20:00. In aggiunta alle promozioni settimanali previste regolarmente, Coop Superstore ha festeggiato la nuova apertura con un significativo ribasso definitivo di oltre 5200 prodotti, “Non una promozione… ma un impegno per sempre”.

Un segnale verso la comunità, dopo un anno complicato dovuto alla pandemia e le conseguenza socio-economiche che ci ha lasciato.

“Responsabili da sempre… oggi anche più convenienti”!

«Siamo molto soddisfatti dell’intervento su questo negozio, che rappresenta un altro tassello fondamentale dell’offerta di Sait – ha osservato il presidente Renato Dalpalù –. Il Superstore di Trento Sud è un passo importante del piano di rilancio della rete diretta Sait con ristrutturazioni significative, come quella di Corso Tre Novembre e Piazza Lodron dell’anno scorso, o come il nuovo insediamento che terminerà il prossimo agosto del nuovo punto vendita Coop Südtirol, di 800 metri quadrati, in piazza Walther a Bolzano”.

“Riconsegniamo oggi ai consumatori un negozio più efficiente, moderno e accogliente – ha dichiarato il Direttore di Sait Luca Picciarelli – il Consorzio dimostra così il suo dinamismo e la sua attenzione al futuro, puntando molto su questo Superstore e coniugando le necessità dei clienti, dopo un anno difficilissimo per tutti, garantendo risparmio e qualità”.