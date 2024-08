RYANAIR * PRECISAZIONI NOTA ENAC: «LA COMPAGNIA NON ADDEBITA ALCUNA TARIFFA PER I BAMBINI SOTTO I 12 ANNI, CHE VIAGGIANO CON UN ADULTO»

17.45 - martedì 27 agosto 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

In riferimento all’articolo apparso ieri sull’Agenzia giornalistica Opinione (sotto il link) , vi inviamo di seguito la dichiarazione ufficiale della compagnia.

Ryanair non addebita alcuna tariffa per i bambini sotto i 12 anni che viaggiano con un adulto. La sentenza del Consiglio di Stato non richiede alcuna modifica all’attuale politica di Ryanair sui posti per le famiglie.

Ufficio Stampa Ryanair