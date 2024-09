RTL 102.5 * “POWER HITS ESTATE 2024”: « IL BRANO VINCITORE DEL PREMIO È“STORIE BREVI” DI TANANAI E ANNALISA»

23.58 - martedì 3 settembre 2024

IL BRANO VINCITORE DEL PREMIO “RTL 102.5 POWER HITS ESTATE 2024” È “STORIE BREVI” DI TANANAI E ANNALISA

È “STORIE BREVI” di Tananai e Annalisa il brano vincitore di “RTL 102.5 Power Hits Estate 2024” di RTL 102.5. La prima radiovisione d’Italia ha incoronato il brano che per ben dieci settimane è stato in testa alla classifica delle canzoni più ascoltate e votate.

“Storie Brevi è un approccio diverso all’estate, più rilassato, quella canzone da ascoltare al tramonto coi finestrini abbassati. Era una nostra necessità, mia e di Tananai, raccontare qualcosa che ci appartenesse, a modo nostro. E questa voglia di tranquillità penso appartenga a tante altre persone, che si sono riconosciute in questo stato d’animo. Quando una canzone riesce a creare questo senso di condivisione penso sia davvero meraviglioso”, dichiara Annalisa.

“Storie Brevi è una canzone che ha cambiato il nostro modo di vedere i tormentoni estivi. Io e Annalisa volevamo soddisfare un’esigenza di spensieratezza e nostalgia legate forse più a epoche passate, periodi in cui l’estate si viveva in attimi, momenti e appunto, in storie brevi. La nostra idea era quella di creare una canzone in cui sia noi stessi sia la gente potesse ritrovare quella leggerezza e sono piuttosto soddisfatto del risultato ottenuto in questa estate diversa”, aggiunge Tananai.

Oltre al premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2024, durante la serata saranno assegnati anche i seguenti riconoscimenti, direttamente dalle associazioni FIMI, PMI e SIAE:

Premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2024 – FIMI, al singolo italiano più venduto nel periodo dal 21 giugno 2024 al 29 agosto 2024 (dati Gfk) – a Tony Effe e Gaia per “SESSO E SAMBA”;

Premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2024 – PMI, al singolo indipendente più trasmesso dalle radio nel periodo dal 24 giugno 2024 al 30 agosto 2024 – a Shaboozey per “A Bar Song (Tipsy)”;

Premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2024 – SIAE, al brano più eseguito in tutti gli eventi musicali in Italia, dal 24 giugno 2024 al 30 agosto 2024 – a Annalisa per “Sinceramente”

Premio RTL 102.5 Power Hits Top Album 2024, all’album più venduto nel periodo 25 agosto 2023 – 29 agosto 2024 (dati Gfk) – a Sfera Ebbasta per “X2VR”.