RTL 102.5 E RADIO ZETA * “ FESTIVAL SANREMO: “ AMADEUS: « HO TROVATO GRANDE DISPONIBILITÀ DA PARTE DEI GIOVANI, CI SARÀ ANCHE MADAME »

18.17 - martedì 27 dicembre 2022

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Amadeus: “Vi racconto il mio Festival di Sanremo”. Il conduttore e direttore artistico di Sanremo ospite di una puntata speciale di RTL 102.5 e Radio Zeta. “Occorre puntare sui giovani”, dice in radiovisione. Puntata speciale di The Flight con Amadeus, che arriva negli studi di RTL 102.5 con Matteo Campese, Paola Di Benedetto e Jody Cecchetto. Una puntata imperdibile, a reti unificate, con Radio Zeta. “RTL 102.5 nel mio camerino e Radio Zeta in auto. Prendo ispirazione per Sanremo”, esordisce Amadeus. “Chissà il look di Anna Oxa, sarà la sua 16 esima volta a Sanremo. Più presenze di Pippo Baudo. Ogni volta sul palco dell’Ariston ha un look sempre diverso. Potrebbe stupirci in qualunque momento”, dice ancora il conduttore.

AMADEUS A RTL 102.5: “BISOGNA PARTIRE DAI GIOVANI. ARIETE HA GRANDE PERSONALITA'”

“Sono contento che si parta dai giovani, senza dimenticare i nomi storici della canzone italiana. Come il calcio a livello europeo punta sui giovani anche Sanremo deve farlo. Ho trovato grande disponibilità da parte dei giovani”, assicura Amadeus. Che poi parla di un esponente della Generazione Zeta. “Ariete, 20 anni, ha un presente potentissimo. Ha una grande personalità, sto pensando a lei già da molti anni. Io conosco le canzoni da due mesi ed è difficile non farvele ascoltare. Dobbiamo aspettare il 7 febbraio. Il pubblico deve avere pazienza….”, dice ancora.

LA REUNION DEGLI ARTICOLO 31

“In una Milano degli anni ’90 ero spesso insieme agli Articolo 31. Ora ritornano insieme per Sanremo, direttamente da loro è arrivata la proposta musicale. Vi accorgerete che la loro storia è raccontata benissimo. Grande capacità di scrittura in tutti i cantanti”, assicura Amadeus in radiovisione su RL 102.5 e Radio Zeta.

“TUTTE LE CANZONI PARLANO D’AMORE, GRANDE CAPACITA’ DI SCRITTURA DEGLI ARTISTI”

“Ogni anno uno pensa che rispecchia musicalmente il momento che viviamo. Tutte le canzoni, più del 90 per cento, parlano di amori di ogni genere. Questo si è ripetuto negli anni, molte parla d’amore. Resta l’argomento principale”, racconta il conduttore di Sanremo.

“ SONO ARRIVATI 500 BRANI, ASCOLTO MUSICA NOTTE E GIORNO PER ARRIVARE ALLA SELEZIONE DEI 22 CANTANTI IN GARA”

Parto da tutte le canzoni in gara, quest’anno sono arrivati 500 pezzi. Tutti ascoltati notte e giorno. Ne prendo una cinquantina che secondo me sono potenzialmente forti. Ascolto all’infinito quei 50 pezzi per arrivare a 22 artisti e poi i giovani. Ascolto ovunque la musica, vivo in albergo a Roma con le cuffiette altrimenti tutti le ascoltano. Poi in auto, treno e aereo: ascolto sempre musica”.

“PER LA SETTIMANA DI SANREMO SI PUO’ ANDARE A LETTO PIU TARDI”

I Coma cose sono bravissimi. Capacità di scrittura pazzesca, sanno stare sul palco e il brano che ascolterete a Sanremo è davvero molto bello. Sono venuti a Sanremo nel 2021, anno della Pandemia. La loro è una canzone d’amore con un testo importante. Non posso dire troppo…Sto soffrendo, la stavo cantando”. “In quella settimana si può andare più tardi a letto la sera”, racconta ancora. Ci sono anche due mondi esterni collegati con l’Ariston: la nave e piazza Colombo. Salmo si collegherà con noi insieme ad altri cantanti che faranno mini concerti. Quando ero ragazzino mi ricordo che c’era un mondo dietro a Sanremo. Qualcosa che durava giorno e notte, come il Carnevale di Rio: giorno e notte”.

“GRIGNANI DEDICA LA CANZONE A SUO PADRE”

“Gianluca Grignani ha dedicato una canzone a suo padre, appunto si parla di amore. La canticchiavo stamattina”, dice Amadeus. “Non posso nemmeno aprire i finestrini della macchina quando guido. Quando ascolto un brano penso al successo radiofonico. Un esempio? Alla Rappresentate di Lista le avevo detto che quel brano sarebbe durato fino all’estate. Così è stato”, racconta ancora. “Giorgia, ad esempio, ha una bellissima canzone e quando la interpreterà lei sarà un successo ancora più grande”.

“I CUGINI DI CAMPAGNA A SANREMO? TUTTO MERITO DI QUELLA SERA ALL’ARENA DI VERONA”

“L’esordio a Sanremo dei Cugini di campagna dopo 53 anni di carriera. Un’altra grande novità di questo Festival. “Quando ho ascoltato una canzone della Rappresentate di Lista ho pensato ai Cugini di Campagna. Poi ho visto all’Arena di Verona impazzire per i Cugini ed ho fatto uno più uno. Questa unione farà scoprire un grande successo: una canzone scritta dalla Rappresentate di Lista per I Cugini di Campagna”, svela ancora Amadeus.

AMADEUS A RTL 102.5: “AVREI PORTATO A SANREMO TUTTI I GIOVANI”

Ascolto molto i giovani e la loro musica. Me l’ha insegnato Claudio Cecchetto. Avere i figli di 25 e 14 anni di permette di ascoltare la musica di due mondi. Mi appassiono alla musica che piace ai giovani”, racconta il conduttore di Sanremo. “Ho sofferto a prendere solo 6 giovani, avrei portato tutti i 12 ragazzi. Quando a Sanremo giovani ho dovuto dire no è una sofferenza. Ho seguito il loro percorso, conosco il potenziale ed hanno tutti la possibilità di diventare big nel giro di due anni. Abbiamo giovani molto forti. Non è detto che un giovane passi da Sanremo giovani, non ho regole: il regolamento lo scrivo io”, scherza ancora Amadeus.

IL CASO MADAME

Al Festival ci sarà anche Madame. “Dare un giustizio con il panettone in bocca ad una cosa cosi seria mi sembra poco serio. C’è un’indagine, finché uno non viene dichiarato colpevole è innocente. Ad oggi è in gara. Sarebbe un vero peccato non sentirla la sua canzone di Sanremo”, prosegue Amadeus.

MARCO MENGONI A SANREMO

“Marco Mangoni ha capito che a Sanremo è più bello partecipare come concorrente che essere superospite. L’ultimo ospite dell’anno scorso è stato Cesare Cremonini e sceso dal palco, dopo la sua performance, mi ha detto: “Ama sono dispiaciuto di andare via, mi è venuta voglia di essere in gara”. Lì ho capito che per un artista essere in gara vale di più di un’ospitata di pochi minuti.

E poi sul palco dell’Ariston ci sarà anche Morandi in veste di co-conduttore. “Ci divideremo il palco. Sono felice perché appartiene la storia ma è anche il presente. Morandi è trasversale perché è amato da tutti, dai giovanissimi agli adulti. Non si stanca mai, abbiamo girato gli spot di Sanremo correndo, lui non si stanca mai”, continua.

PAOLA E CHIARA A SANREMO

“Paola è Chiara le ho scelte appena ho sentito il pezzo. Tutti, sia il pubblico da casa che il pubblico dell’Ariston, si alzeranno per ballare. Come gli Articolo 31 tornano insieme proprio per Sanremo”, racconta ancora Amadeus. Che in chiusura parla anche di Chiara Ferragni, presente sul palco dell’Ariston. “E’ una ragazza fortissima che negli anni ha costruito qualcosa di notevole, l’ho inseguita dal primo anno. Non conosceva il festival, negli anni l’ha seguito con i suoi cambiamenti e quest’anno mi ha detto sì con entusiasmo, sta lavorando con grande serietà. È una ragazza simpaticissima e una grande lavoratrice, sta affrontando l’impegno di Sanremo con metodo e con molta serietà”, conclude.