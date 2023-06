ROTARY CLUB TRENTINO NORD * CONSEGNE: « IL PRESIDENTE CORRADO TONONI PASSA IL TESTIMONE A CARMELA DI NATALE, GUIDERÀ IL CLUB NEL PERIODO 2023/2024 »

12.39 - venerdì 23 giugno 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Termina l’annata Rotariana 2022/2023. Il Presidente Corrado Tononi passa il testimone a Carmela di Natale che guiderà il Club nel periodo 2023/2024. La splendida cornice dell’ Azienda Agricola de Tarczal, a Marano ha accompagnato il tradizionale passaggio di consegne a conclusione dell’annata rotariana 2022 /2023.

Il Presidente Corrado Tononi nel corso di una serata molto partecipata da Socie, Soci e numerosissimi ospiti ha potuto tracciare un bilancio dell’attività del Club svolta nei 12 mesi gestiti assieme al suo Direttivo, Franco de Biasi, Oscar Pallaoro, Christian Marchi, Carmela di Natale, Biagio Andrea Algieri, Marina Prati, Stefano Fattor, Giuseppe Bertagnolli.

Un bilancio positivo sotto ogni profilo, basato sulla realizzazione di svariate attività di service, messa a disposizione di beni e sostegni finanziari dedicati a realtà e situazioni locali ed oltre i confini provinciali, eventi ed iniziative sempre tesi ad affiancare il Rotary al territorio per poter contribuire in maniera concreta alla crescita sociale e culturale della popolazione.

Il Club sarà guidato per l’annata 2023/2024 da Carmela di Natale che ha raccolto il testimone assieme al suo direttivo così composto:

Christian Marchi, Ivan de Pretis, David Cerdà, Walter Cova, Cristina Giovannini, Alberto Errigo, Biagio Andrea Algieri, Oscar Pallaoro, Corrado Tononi.

Nel corso della serata è stato anche assegnato il massimo riconoscimento Rotariano per meriti ed impegno, “Paul Harris Fellow” ad Ivan De Pretis sempre generosamente dedicato alle attività ed iniziative del Club. La Presidente di Natale ha ringraziato il Presidente uscente Tononi “per il lavoro svolto e per averle consegnato un Club in salute e molto attivo, garanzia per poter sviluppare la propria annata con i migliori auspici di successo.”

*

ROTARY CLUB TRENTINO NORD